Измельчаю черную смородину с чесноком - получаю вкуснейшую аджику: идеальна для мяса, гарниров и бутербродов

Смородина прекрасно подходит для приготовления аджики. С этой ягодой соус получается особенно пикантным и ароматным. Аджика идеально подойдет для мясных блюд, гарниров и бутербродов. Портал “Аймкук” рассказал, что нужно для рецепта.
Ингредиенты:
- черная смородина - 1 стакан;
- петрушка - 1 пучок;
- чеснок - 3 зубчика;
- сахар - по вкусу;
- соль - 1 чайная ложка;
- укроп - 1 пучок.
Приготовление:
Промываем смородину, удаляем веточки. Промакиваем ягоды бумажным полотенцем, отправляем их в блендер. Чеснок чистим, нарезаем на несколько частей. Укроп и петрушку рубим, перекладываем к смородине.
Измельчаем ингредиенты до пюреобразной массы, добавляем соль и сахар. Обязательно пробуем на вкус, делаем баланс кислого, сладкого и соленого.
Аджику из черной смородины не стоит сразу подавать к столу, так как она должна настояться хотя бы 5-7 часов. Перекладываем ее в баночку и отправляем в холодильник.
Если аджика готовится на зиму, то следует увеличить количество соли и сахара минимум в 2 раза.
Опыт автора
“Я обожаю смородиновую аджику. Попробуйте ее с темным хлебом. Вкусно настолько, что к обычной аджике больше не притронетесь”, - заявила Полина Аксенова.
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