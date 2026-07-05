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Измельчаю черную смородину с чесноком - получаю вкуснейшую аджику: идеальна для мяса, гарниров и бутербродов

Опубликовано: 5 июля 2026 02:06
 Проверено редакцией
Измельчаю черную смородину с чесноком - получаю вкуснейшую аджику: идеальна для мяса, гарниров и бутербродов
Измельчаю черную смородину с чесноком - получаю вкуснейшую аджику: идеальна для мяса, гарниров и бутербродов
Городовой ру
Как приготовить аджику из черной смородины

Смородина прекрасно подходит для приготовления аджики. С этой ягодой соус получается особенно пикантным и ароматным. Аджика идеально подойдет для мясных блюд, гарниров и бутербродов. Портал “Аймкук” рассказал, что нужно для рецепта.

Ингредиенты:

  • черная смородина - 1 стакан;
  • петрушка - 1 пучок;
  • чеснок - 3 зубчика;
  • сахар - по вкусу;
  • соль - 1 чайная ложка;
  • укроп - 1 пучок.

Приготовление:

Промываем смородину, удаляем веточки. Промакиваем ягоды бумажным полотенцем, отправляем их в блендер. Чеснок чистим, нарезаем на несколько частей. Укроп и петрушку рубим, перекладываем к смородине.

Измельчаем ингредиенты до пюреобразной массы, добавляем соль и сахар. Обязательно пробуем на вкус, делаем баланс кислого, сладкого и соленого.

Аджику из черной смородины не стоит сразу подавать к столу, так как она должна настояться хотя бы 5-7 часов. Перекладываем ее в баночку и отправляем в холодильник.

Если аджика готовится на зиму, то следует увеличить количество соли и сахара минимум в 2 раза.

Опыт автора

“Я обожаю смородиновую аджику. Попробуйте ее с темным хлебом. Вкусно настолько, что к обычной аджике больше не притронетесь”, - заявила Полина Аксенова.

Ранее портал “Городовой” рассказал, как приготовить малосольные огурцы.

Автор:
Полина Аксенова
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