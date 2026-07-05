15 г магниевой селитры на ведро — и огурцы прут как бешеные: спасла провальный сезон, урожай заваливает

Огурцы в июле молча голодают, а вы этого не замечаете: три верных признака и пошаговая схема подкормки, которая спасёт урожай и увеличит сбор в 2 раза.

Июль — решающий месяц для огуречных грядок. Именно в этот период растения потребляют питательных веществ в два раза больше, чем в июне. Но беда в том, что огурцы не кричат о помощи — они молча «грабят» старые листья, отдавая последние силы плодам. А огородник видит только зелёную ботву и не догадывается, что урожай уже под угрозой, пишет автор блога "Огородные шпаргалки".

Три сигнала SOS, которые нельзя игнорировать

Плоды-«груши». Нормальный огурец растёт ровно. Голодный — с толстым основанием и тонким кончиком. Этот признак заметен даже на завязях длиной 2–3 см.

Жёлтые пятна между жилками на нижних листьях. Жилки остаются зелёными, а ткань между ними желтеет или белеет. Процесс идёт снизу вверх и захватывает 1–2 яруса за неделю.

Торможение роста верхушек. Молодые листья мельчают, плети истончаются, междоузлия вытягиваются. Растение тянется к свету, пытаясь компенсировать нехватку питания.

Система подкормки: три этапа

Этап 1. Скорая помощь азотом. 20 г мочевины на 10 л воды. Поливать строго по влажной земле — по 0,5 л под куст. Эффект заметен через 3–4 дня.

Этап 2. Комплексное питание (через 4 дня). Зольный настой (стакан золы на ведро воды, сутки настаивать) + внекорневая подкормка магниевой селитрой (15 г на 10 л). Опрыскивать только вечером.

Этап 3. Закрепление результата (через неделю). Калийная селитра (25 г на 10 л). Калий укрепляет клетки, плоды становятся плотнее и вкуснее. Через две недели повторить для профилактики.

Личный опыт автора

В моей практике был случай, когда я упустила эти сигналы. Огурцы выглядели зелёными и мощными, но плоды были мелкими и горькими. Я списывала на жару, пока не заметила жёлтые пятна на нижних листьях. Оказалось, растения голодали уже две недели. Я срочно провела подкормку по схеме, и через неделю кусты ожили: появились новые ровные завязи, урожай пошёл. С тех пор не пропускаю ни одной диагностики.

Вывод

Золотое правило: лучше подкормить на неделю раньше, чем опоздать на день. Огурцы не прощают голода в разгар плодоношения. Регулярный осмотр и своевременная подкормка по схеме — залог обильного и долгого урожая. Следуйте этим простым шагам, и грядки отблагодарят до самой осени.

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