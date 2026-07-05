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Финансовый гороскоп на неделю с 6 по 12 июля 2026 года: повезет не только Львам - а что ждет вас?

Опубликовано: 5 июля 2026 04:23
 Проверено редакцией
Финансовый гороскоп на неделю с 6 по 12 июля 2026 года: повезет не только Львам - а что ждет вас?
Финансовый гороскоп на неделю с 6 по 12 июля 2026 года: повезет не только Львам - а что ждет вас?
Городовой ру
Финансовый гороскоп от портала "Городовой" на неделю

Портал “Городовой” опубликовал финансовый гороскоп на неделю с 6 по 12 июля 2026 года. Прогноз коснется каждого знака Зодиака.

Овнам необходимо проконтролировать свои траты, в ходе чего обнаружатся неприятные сюрпризы.

Тельцы найдут дело, которым они хотят заниматься всю жизнь, после чего начнут идти в заданном направлении.

Близнецам пора начать экономить, что позволит накопить деньги на заветные мечты.

Ракам пора пойти на риск в рабочих делах, иначе успех обойдет их стороной.

Львы получат возможность для увеличения заработка, но важно избегать перегрузок.

Девы получат премию, которая даст дополнительную порцию вдохновения, что позволит добиться еще более высоких результатов.

Весам пора перестать тратить деньги на всякие “безделушки”, так как они приносят только временное удовольствие.

Скорпионы покажут превосходную дисциплину в денежных вопросах, поэтому смогут уберечься от неприятностей.

Стрельцам достанется финансовый сюрприз, который позволит взглянуть иначе на многие вещи.

Козерогам следует заняться накоплениями, увеличить “подушку безопасности”, так как позже она может понадобиться.

Водолеям пора найти подработку, так как на новом месте они вряд ли смогут продвинуться вперед.

Рыбам придется сделать непростой выбор, но они точно не допустят ошибок.

Ранее портал “Городовой” рассказал о денежном гороскопе на июль.

Автор:
Полина Аксенова
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