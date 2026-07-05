Труднодоступная деревня, в которую постоянно едут туристы: славится не только большими домами - где находится, как добраться

Российская деревня, которая манит туристов своей архитектурой

В Архангельской области есть уникальная деревня, которая относится к труднодоступным и самым красивым поселениям страны. Речь идет о Кильце. Несмотря на все сложности, деревня пользуется большой популярностью у туристов.

Месторасположение

Деревня Кильца находится в Мезенском районе Архангельской области, на берегу реки Мезень. В 12 км расположена знаменитая деревня Кимжа.

Как добраться

Так как населенный пункт является труднодоступным, то проехать на машине можно только в зимнее время. Летом, весной и осенью придется добираться на лодке по реке Мезень от Кимжи. Авиация здесь не летает.

Подробнее о Кильце

Первое упоминание о деревне датируется 1623 годом. Несмотря на такой возраст, в Кильце сохранилось множество деревянных домов. Деревню называют “музеем под открытым небом”, так как каждый дом здесь заслуживает внимания туриста.

Сама деревня состоит всего из полутора улиц, но на них расположены большие строения. Дома не являются музейными экспонатами, так как в них живут люди. На данный момент в населенном пункте насчитывается около 50 человек.

На территории Кильцы есть даже небольшой магазин. Он работает по 3 часа в сутки, не отличается хорошим ассортиментом. Также здесь можно увидеть обетные и памятные кресты, которым уже несколько сотен лет.

Почему в деревне большие дома

"Это дома-дворы. На севере люди и домашний скот всегда жили под одной большой крышей. Так можно было беречь тепло. Внутри жилая и хозяйственная части разделены, у многих домов сохранился взвоз — бревенчатый в хозяйственную часть дома-двора", - сообщил канал “ЖЖитель: путешествия и авиация”.

Ранее портал “Городовой” рассказал, какой населенный пункт полностью отрезан от цивилизации.