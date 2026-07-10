Погода на пятницу, 10 июля: синоптики прогнозируют потепление в Петербурге

Переменная облачность и тепло

Хорошая новость для тех, кто планирует дела на пятницу: 10 июля в Санкт‑Петербурге ожидается вполне летняя погода. По данным ФГБУ «Северо‑Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», день выдастся тёплым, но без сюрпризов.

Утром воздух прогреется примерно до +14,5 °C, а к полудню и до вечера температура поднимется до комфортных +23…+25 °C. На небе будет переменная облачность — солнце периодически будет пробиваться, так что можно смело рассчитывать на прогулки. Существенных осадков не прогнозируется, так что зонтик можно оставить дома.

Ветер ожидается восточных направлений: ночью он будет слабым (2–7 м/с), а днём усилится до умеренного (4–9 м/с). Атмосферное давление в течение дня будет понемногу расти.

Совет жителям и гостям Северной столицы:

наденьте лёгкую одежду с длинным рукавом — она защитит от ветра днём и пригодится, когда похолодает вечером;

не забудьте солнечные очки: из‑за переменной облачности солнце будет появляться неожиданно;

если планируете долгую прогулку, возьмите с собой бутылку воды — в +25 °C это точно не будет лишним.

В общем, день отлично подойдёт для прогулок по городу, пикника в парке или других дел на свежем воздухе.

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