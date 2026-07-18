Городовой / Полезное / В какие мифы об Узбекистане пора давно перестать верить - все осталось в прошлом: речь не только о плове
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Изумительная и быстрая закуска: гости будут языки проглатывать от такой вкуснятины — проще простого Полезное
Никаких шпилек и лишнего пафоса: 5 деталей, по которым в толпе узнают петербурженку Новости Петербурга
Финансовый гороскоп на неделю с 20 по 26 июля: Вселенная уделит внимание каждому знаку Зодиака Полезное
Отрезан от цивилизации: самый труднодоступный город России – как туда добраться Новости Петербурга
Колорадский жук боится этого порошка как огня — посыпала, и картошка чистая Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

В какие мифы об Узбекистане пора давно перестать верить - все осталось в прошлом: речь не только о плове

Опубликовано: 18 июля 2026 08:15
 Проверено редакцией
В какие мифы об Узбекистане пора давно перестать верить - все осталось в прошлом: речь не только о плове
В какие мифы об Узбекистане пора давно перестать верить - все осталось в прошлом: речь не только о плове
Legion-Media
Названы мифы об Узбекистане, в которые до сих пор верят россияне

Большинство туристов избегает поездок в Узбекистан из-за большого количества мифов, которые ничего не имеют общего с реальностью. В какую информацию уже давно пора перестать верить?

В Узбекистане нечего смотреть

Некоторые блогеры утверждают, что Узбекистан скучен на достопримечательности, но это не так. Здесь есть Бухара, Самарканд, Ташкент и множество других городов, которые будут интересны любителям старинной архитектуры.

Кругом один плов

Находятся туристы, которые утверждают, что в Узбекистане сложно питаться из-за тяжелой еды. Они твердят, что здесь на каждом шагу продают плов. Национальное блюдо действительно встречается часто, но также есть и современные рестораны с международной кухней.

Трудности с одеждой

Бытует мнение, что женщинам в Узбекистане необходимо обязательно закрывать колени, плечи и шею. Но на самом деле местным жителям все равно, как кто одет. В стране запрещено навязывание религиозных обычаев.

Неприятные люди

“В Узбекистане я встретила огромное число невероятно добрых, открытых и гостеприимных людей. Не было ни одного человека, который оставил бы после себя неприятное впечатление. Все, с кем я контактировала, были замечательными людьми! Да и в целом, глядя на прохожих, я не чувствовала какого-то негатива”, - сообщила автор канала “Саша Коновалова”.

Личный опыт

Узбекистан показался мне очень гостеприимным и комфортным. Проблем с едой у меня не возникало, так как я люблю плов. Когда местная еда надоедала, то я выбирала заведения с итальянской или японской кухней.

Ранее портал "Городовой" рассказал, к каким вещам не получится привыкнуть в Финляндии.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью