В какие мифы об Узбекистане пора давно перестать верить - все осталось в прошлом: речь не только о плове

Большинство туристов избегает поездок в Узбекистан из-за большого количества мифов, которые ничего не имеют общего с реальностью. В какую информацию уже давно пора перестать верить?
В Узбекистане нечего смотреть
Некоторые блогеры утверждают, что Узбекистан скучен на достопримечательности, но это не так. Здесь есть Бухара, Самарканд, Ташкент и множество других городов, которые будут интересны любителям старинной архитектуры.
Кругом один плов
Находятся туристы, которые утверждают, что в Узбекистане сложно питаться из-за тяжелой еды. Они твердят, что здесь на каждом шагу продают плов. Национальное блюдо действительно встречается часто, но также есть и современные рестораны с международной кухней.
Трудности с одеждой
Бытует мнение, что женщинам в Узбекистане необходимо обязательно закрывать колени, плечи и шею. Но на самом деле местным жителям все равно, как кто одет. В стране запрещено навязывание религиозных обычаев.
Неприятные люди
“В Узбекистане я встретила огромное число невероятно добрых, открытых и гостеприимных людей. Не было ни одного человека, который оставил бы после себя неприятное впечатление. Все, с кем я контактировала, были замечательными людьми! Да и в целом, глядя на прохожих, я не чувствовала какого-то негатива”, - сообщила автор канала “Саша Коновалова”.
Личный опыт
Узбекистан показался мне очень гостеприимным и комфортным. Проблем с едой у меня не возникало, так как я люблю плов. Когда местная еда надоедала, то я выбирала заведения с итальянской или японской кухней.
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