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Почему в доме не живется легко: 7 вещей-паразитов, которые забирают здоровье, деньги и хорошее настроение

Опубликовано: 18 июля 2026 10:22
 Проверено редакцией
Городовой ру
Почему в доме не живется легко: 7 вещей-паразитов, которые забирают здоровье, деньги и хорошее настроение
фото legion-media
От залежей хлама до вещей с неприятными воспоминаниями

Порой дом кажется крепостью, но в его стенах незаметно копится не только пыль, но и тяжелый эмоциональный фон. Вещи, годами стоящие на привычных местах, могут незаметно тянуть силы и портить настроение.

Специалисты советуют время от времени устраивать «энергетическую ревизию» пространства — это помогает вернуть в жилье легкость и уют.

Какие предметы стоит проверить в первую очередь

Вот список вещей, которые нередко становятся скрытым источником дискомфорта:

  1. старинные зеркала — особенно те, что достались от прежних хозяев или хранят долгую историю;
  2. остановившиеся или странно ведущие себя часы — они символизируют застой и могут усиливать ощущение, что дела не двигаются с места;
  3. безликие находки с барахолок — у них нет «прозрачной» истории, а значит, сложно оценить их влияние;
  4. подарки от людей, чьё отношение к вам не всегда было искренним;
  5. личные вещи ушедших людей — гребни, украшения и другие предметы, тесно связанные с прежним владельцем;
  6. сувениры из мест с тяжелой атмосферой — они могут нести отпечаток пережитых там страданий;
  7. искусственная флора и охотничьи трофеи — эти элементы создают ощущение застывшего, «неживого» пространства.

Как быстро проверить вещь на дискомфорт

Есть простые бытовые ориентиры, которые помогают заметить тревожные сигналы: понаблюдайте за реакцией домашних животных, обратите внимание на собственные ощущения при контакте с предметом, а при сомнениях используйте тест со свечой — неровное пламя и копоть часто воспринимаются как признак «тяжелой» энергетики.

Что делать с подозрительными вещами

Если предмет не имеет особой ценности, проще всего убрать его из дома. Для памятных вещей можно попробовать мягкую очистку — промыть водой, выдержать в соли или окропить святой водой.

Главное — не держаться за вещи из чувства вины или привычки: свободное пространство быстрее наполняется спокойствием. Об этом сообщает "Life.ru" (18+).

Личный опыт

Когда я однажды разобрала старый шкаф с «наследными» безделушками, в квартире будто стало светлее и тише. Сначала было неловко выбрасывать мелочи, казавшиеся частью семейной истории, но уже через пару дней заметно улучшилось настроение и даже сон стал крепче. Теперь раз в полгода устраиваю короткую ревизию: оставляю только то, что действительно радует и не вызывает внутреннего сопротивления.

Ранее «Городовой» рассказывал, как отличить умного человека от глупого.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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