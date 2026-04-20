Ветер против Пулково: аэропорт справляется с непогодой 23 апреля - подробности работы в экстремальных условиях Город
0:0, но с драмой: как «Зенит» пережил пенальти и горячую концовку в игре с «Локомотивом» Город
23 апреля в Петербурге солнечно, но не спешите радоваться: учитываем холод и ветер. Как одеться? Город
Какие районы Санкт-Петербурга считаются лучшими для проживания - составлен топ: информация для туристов и местных жителей Вопросы о Петербурге
Температурные качели и «черемуховые» холода: прогноз погоды на май 2026 в регионах России Полезное
В Марокко курицу не жарят — готовят тушёное мясо с россыпью специй и овощей: настоящий Тажин с характером

Опубликовано: 20 апреля 2026 20:55
 Проверено редакцией
Марокко — это страна, где кухня превращается в искусство.

Тажин — один из символов страны, и у каждой семьи есть свой вариант приготовления этого блюда. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Приятные кухни мира".

Ингредиенты:

курица — 1,5 кг или 4-6 бёдер, лук — 2 шт., чеснок — 4 зубчика, зелёные оливки — 100 г, лимон — 1 солёный или 2 обычных, куркума — 1 ч. л., имбирь — 1 ч. л., корица — пол ч. л., кориандр — 1 ч. л., чёрный перец — по вкусу, соль — по вкусу, кинза и петрушка — большой пучок, вода или бульон — 150-200 мл

Приготовление

Для приготовления этого блюда используют специальную глиняную посуду, которая называется точно так же, как и само блюдо — тажин. Но если тажина под рукой не нашлось, можно приготовить в глиняном горшочке или в обычной толстостенной сковороде.

Начинаю с маринада: смешиваю куркуму, имбирь, корицу, кориандр, соль, перец и оливковое масло. Тщательно натираю курицу, стараясь распределить специи даже под кожей. Оставляю минимум на час, а лучше на ночь — так вкус становится гораздо насыщеннее.

Далее обжариваю курицу на разогретом масле до золотистой корочки с двух сторон, затем откладываю.

В той же посуде обжариваю лук до мягкости и лёгкой карамелизации, добавляю чеснок и оставшиеся специи.

Возвращаю курицу, добавляю дольки лимона, оливки и нарезанную зелень. Вливаю немного воды или бульона.

Накрываю крышкой и тушу на слабом огне около часа, пока мясо не станет настолько нежным, что начинает отходить от костей.

Подаю прямо в той же посуде — как это делают в Марокко. Подать блюдо можно вместе с хлебом.

Примерное время приготовления: 1 час 30 минут

Ранее мы писали о том, как приготовить испанский мясной торт.

Автор:
Александр Асташкин
