В Марокко курицу не жарят — готовят тушёное мясо с россыпью специй и овощей: настоящий Тажин с характером

Тажин — один из символов страны, и у каждой семьи есть свой вариант приготовления этого блюда. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Приятные кухни мира".
Ингредиенты:
курица — 1,5 кг или 4-6 бёдер, лук — 2 шт., чеснок — 4 зубчика, зелёные оливки — 100 г, лимон — 1 солёный или 2 обычных, куркума — 1 ч. л., имбирь — 1 ч. л., корица — пол ч. л., кориандр — 1 ч. л., чёрный перец — по вкусу, соль — по вкусу, кинза и петрушка — большой пучок, вода или бульон — 150-200 мл
Приготовление
Для приготовления этого блюда используют специальную глиняную посуду, которая называется точно так же, как и само блюдо — тажин. Но если тажина под рукой не нашлось, можно приготовить в глиняном горшочке или в обычной толстостенной сковороде.
Начинаю с маринада: смешиваю куркуму, имбирь, корицу, кориандр, соль, перец и оливковое масло. Тщательно натираю курицу, стараясь распределить специи даже под кожей. Оставляю минимум на час, а лучше на ночь — так вкус становится гораздо насыщеннее.
Далее обжариваю курицу на разогретом масле до золотистой корочки с двух сторон, затем откладываю.
В той же посуде обжариваю лук до мягкости и лёгкой карамелизации, добавляю чеснок и оставшиеся специи.
Возвращаю курицу, добавляю дольки лимона, оливки и нарезанную зелень. Вливаю немного воды или бульона.
Накрываю крышкой и тушу на слабом огне около часа, пока мясо не станет настолько нежным, что начинает отходить от костей.
Подаю прямо в той же посуде — как это делают в Марокко. Подать блюдо можно вместе с хлебом.
Примерное время приготовления: 1 час 30 минут
