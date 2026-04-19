Испанский мясной торт, который сводит с ума с первого кусочка: гости просят рецепт
Испанский мясной торт, который сводит с ума с первого кусочка: гости просят рецепт

Опубликовано: 19 апреля 2026 17:21
 Проверено редакцией
Испанский мясной торт, который сводит с ума с первого кусочка: гости просят рецепт
Испанский мясной торт, который сводит с ума с первого кусочка: гости просят рецепт
Главный секрет этого блюда — смелое сочетание разных видов мяса и специй.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Наш уютный дом".

Ингредиенты:

картофель — 9 шт., мука — 70 г, орегано — 1 ст. л., гранулированный лук — 1 ст. л., сушёный чеснок — 1 ст. л., соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, лук — 1 шт., болгарский перец — 1 шт., яйца — 2 шт., твёрдый сыр — 250 г, ветчина — 200 г, бекон — 200 г, копчёная курица — 200 г

Приготовление:

Натираю картофель на средней тёрке и тщательно отжимаю лишнюю жидкость, чтобы основа не получилась водянистой. Затем добавляю муку, специи, соль, перец и часть тёртого сыра — он делает текстуру более насыщенной и тянущейся.

Примерно треть картофельной массы откладываю отдельно — она понадобится для верхней хрустящей корочки.

В основную массу добавляю нарезанную ветчину, бекон и копчёную курицу, а также лук, болгарский перец и яйца. Всё хорошо перемешиваю до однородной начинки.

Форму с высокими бортиками застилаю пергаментом и слегка смазываю маслом. Выкладываю всю массу, плотно утрамбовываю и сверху распределяю оставшуюся картофельную смесь.

Запекаю при температуре 200°C примерно 75 минут до румяной корочки. Готовый торт слегка остужаю, чтобы он держал форму, и нарезаю крупными кусками.

Примерное время приготовления: 1 час 30 минут

Автор:
Александр Асташкин
