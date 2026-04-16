Салат с хрустящими баклажанами: рецепт-вкуснятина прямиком из ресторана

Рецептом салата из хрустящих баклажанов поделилась автор Дзен-канала "Юля Бонд".
Ингредиенты:
баклажан — 500 г, творожный сыр — 200 г, сладкий соус чили, помидоры черри или обычные помидоры — 300 г, шпинат (как основа), петрушка, смесь семян для салата (кунжут, лён, подсолнечные и тыквенные семечки), кукурузный крахмал, соль, чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
Сначала я подготавливаю баклажан: очищаю его и нарезаю крупными кусочками. Слегка солю и оставляю на пару минут. Затем пересыпаю кусочки в пакет, добавляю кукурузный крахмал и хорошо встряхиваю — важно, чтобы каждый кусочек оказался в лёгкой крахмальной панировке. Именно она даёт ту самую хрустящую корочку.
Далее разогреваю масло в сотейнике или глубокой кастрюле. Обжариваю баклажаны небольшими порциями, чтобы они свободно плавали и не слипались. Готовлю до золотистой корочки и мягкой серединки. После этого выкладываю их на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.
Пока баклажаны остывают, я готовлю основу салата. Смешиваю шпинат и петрушку, выкладываю на тарелку. Добавляю нарезанные помидоры.
Сверху выкладываю тёплые хрустящие баклажаны. Поливаю сладким соусом чили. Затем посыпаю смесью семян. В финале добавляю ложкой творожный сыр — он мягко связывает все вкусы. Немного перчу и слегка перемешиваю.
Примерное время приготовления: 35 минут
