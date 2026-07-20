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Готовлю омлет на водяной бане — пышный, не оседает, и все хвалят

Опубликовано: 20 июля 2026 12:31
 Проверено редакцией
Готовлю омлет на водяной бане — пышный, не оседает, и все хвалят
Готовлю омлет на водяной бане — пышный, не оседает, и все хвалят
Legion-Media
Рецепт омлета на водяной бане с пропорцией 1 яйцо на 50 мл молока. Блюдо получается пышным, не оседает и готовится всего 15 минут.

Омлет — классика завтрака, но далеко не у каждой хозяйки он получается действительно воздушным. Часто блюдо оседает, становится сухим или напоминает резиновую лепёшку. Однако есть способ, который гарантирует идеальный результат без лишних хлопот.

Секрет — в водяной бане. Яично-молочная смесь прогревается равномерно, без резкого перегрева, благодаря чему омлет поднимается ровно и сохраняет пышность даже после остывания, делится кулинарный блогер Наталья Калнина.

Ингредиенты

Яйца — 4 шт., соль — 1/3 ч. ложки, молоко — 200 мл, сливочное масло — 30 г.

Приготовление

  1. Яйца смешивают с солью и молоком, слегка взбивают венчиком до однородности.
  2. В полученную массу добавляют кусочек сливочного масла.
  3. Ёмкость с омлетной смесью ставят в кастрюлю с небольшим количеством воды на дне, накрывают крышкой и отправляют на огонь.
  4. Как только вода закипает, засекают 15 минут.
  5. Готовый омлет перекладывают на тарелку и нарезают на порции.

Почему омлет получается пышным

Приготовление на водяной бане обеспечивает равномерный прогрев без перегрева — яичная масса не схватывается резко, а медленно и равномерно поднимается. Сливочное масло придаёт нежность, а правильное соотношение яиц и молока (1 яйцо на 50 мл молока) гарантирует плотную, но воздушную текстуру. Омлет не оседает даже после остывания.

Личный опыт автора

Раньше у меня омлет постоянно получался сухим или резиновым — я никак не могла понять, в чём дело. Попробовав этот рецепт, я удивилась: омлет поднялся ровно, стал пышным и таял во рту. Даже на следующий день в контейнере он остался воздушным. Теперь готовлю только так и всегда рекомендую этот способ подругам.

Вывод

Омлет на водяной бане с соотношением 1 яйцо на 50 мл молока получается пышным и не оседает. Простой рецепт гарантирует идеальный результат даже у начинающих.

Ранее мы рассказывали, как приготовить быстрый пирог на сковороде.

Автор:
Евгения Сухова
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