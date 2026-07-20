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Новоселье «развяжут»: когда у нового города появится второй выезд на КАД

Опубликовано: 20 июля 2026 12:45
 Проверено редакцией
Новоселье «развяжут»: когда у нового города появится второй выезд на КАД
Новоселье «развяжут»: когда у нового города появится второй выезд на КАД
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Новоселье строится дольше, поэтому появилась необходимость новой развязки.

Новоселье за последние годы превратилось из тихого поселка в настоящий город. Жителей всё больше, дома растут как грибы, а вот выезд на кольцевую дорогу (КАД) пока справляется с трудом.

Когда начнут строить?

Ждать осталось не так долго. Вице-губернатор области Евгений Барановский сообщил, что техника может выйти на объект уже через 1–2 года, сообщает "Деловой Петербург".

Сейчас инженеры вносят последние правки в документы. Нужно обновить старые чертежи под современные требования и пройти государственную экспертизу.

Как только бумаги одобрят — начнется стройка.

Почему проект решили «разрезать» на части?

Раньше планировали построить всё и сразу. Но цена вопроса кусается — еще в 2022 году стройка оценивалась в 7 миллиардов рублей. Сейчас эта сумма явно выше.

Чтобы не ждать, пока в бюджете накопится вся гигантская сумма, стройку разделили на этапы.

  • Главный приоритет: сначала сделают сам съезд и заезд для машин.
  • Потом: достроят всё остальное.

Это логично: жителям важнее поскорее перестать стоять в пробках на единственном выезде, чем любоваться законченным архитектурным ансамблем всей развязки.

Что еще построят, кроме дорог?

Новоселье стараются не превращать в очередной «человейник» без инфраструктуры. Вместе с домами и дорогами здесь обещают:

  • Огромную школу на 1050 мест и еще несколько поменьше.
  • Детские сады (один из них на 310 мест уже в работе).
  • Спортивный кластер: стадион, бассейн и залы.
  • Зеленый бульвар и два сквера для прогулок.

Вторая развязка — это не просто асфальт и бетон. Для Новоселья это «билет в жизнь». Без неё город рискует застрять в вечных заторах.

Ранее «Городовой» рассказывал, что на Васильевском острове запустят новый троллейбус

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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