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От Нахимовцев до классики: встречаем юбилей флота под медь оркестров на Соборной площади

Опубликовано: 19 июля 2026 10:35
 Проверено редакцией
От Нахимовцев до классики: встречаем юбилей флота под медь оркестров на Соборной площади
От Нахимовцев до классики: встречаем юбилей флота под медь оркестров на Соборной площади
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Музыкальное событие приурочено к 330-летию основания Военно-морского флота России.

Если вы планируете прогулку по центру Петербурга в ближайшие дни, обязательно загляните в Петропавловскую крепость.

Сегодня на Соборной площади будет по-особенному атмосферно. Здесь пройдут большие концерты военных оркестров.

Повод для праздника

В этом году нашему флоту исполняется 330 лет. Дата солидная, поэтому и отмечать её решили красиво. Музыкальный марафон организовали специально к этому юбилею.

Это отличный шанс почувствовать дух морской столицы и просто послушать качественную живую музыку под открытым небом.

Кто выйдет на сцену

Выступать будут не просто любители, а настоящие профи в форме. Своё мастерство покажут коллективы:

  • Ленинградской военно-морской базы;
  • Академии имени Кузнецова;
  • Нахимовского училища;
  • Военно-морского инженерного училища.

У этих ребят идеальная выправка и мощный звук — такие выступления всегда смотрятся эффектно.

Что в программе

Не думайте, что будут только строгие военные марши. Музыканты подготовили разнообразную программу.

Вы услышите и знаменитую классику, и произведения известных отечественных и зарубежных композиторов. Будет и под что подпеть, и над чем задуматься.

Когда и куда приходить

Концерты пройдут на Соборной площади (это в самом центре крепости, у высокого шпиля). Запоминайте даты:

  • 19 июля — с 14:00 до 15:00.
  • 26 июля — с 14:00 до 15:00.

Полезный совет: обычно такие мероприятия бесплатные. Это отличный повод прийти пораньше, занять удобное место и сделать классные фотографии.

Ранее «Городовой» рассказывал, как не пропустить театральный карнавал на Елагином острове.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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