От Нахимовцев до классики: встречаем юбилей флота под медь оркестров на Соборной площади

Если вы планируете прогулку по центру Петербурга в ближайшие дни, обязательно загляните в Петропавловскую крепость.
Сегодня на Соборной площади будет по-особенному атмосферно. Здесь пройдут большие концерты военных оркестров.
Повод для праздника
В этом году нашему флоту исполняется 330 лет. Дата солидная, поэтому и отмечать её решили красиво. Музыкальный марафон организовали специально к этому юбилею.
Это отличный шанс почувствовать дух морской столицы и просто послушать качественную живую музыку под открытым небом.
Кто выйдет на сцену
Выступать будут не просто любители, а настоящие профи в форме. Своё мастерство покажут коллективы:
- Ленинградской военно-морской базы;
- Академии имени Кузнецова;
- Нахимовского училища;
- Военно-морского инженерного училища.
У этих ребят идеальная выправка и мощный звук — такие выступления всегда смотрятся эффектно.
Что в программе
Не думайте, что будут только строгие военные марши. Музыканты подготовили разнообразную программу.
Вы услышите и знаменитую классику, и произведения известных отечественных и зарубежных композиторов. Будет и под что подпеть, и над чем задуматься.
Когда и куда приходить
Концерты пройдут на Соборной площади (это в самом центре крепости, у высокого шпиля). Запоминайте даты:
- 19 июля — с 14:00 до 15:00.
- 26 июля — с 14:00 до 15:00.
Полезный совет: обычно такие мероприятия бесплатные. Это отличный повод прийти пораньше, занять удобное место и сделать классные фотографии.
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