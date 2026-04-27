Городовой / Город / «Запреты временны, Россия — вечна»: Путин попросил депутатов не строить «законодательные стены»
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Кулинария Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

«Запреты временны, Россия — вечна»: Путин попросил депутатов не строить «законодательные стены»

Опубликовано: 27 апреля 2026 15:16
 Проверено редакцией
«Запреты временны, Россия — вечна»: Путин попросил депутатов не строить «законодательные стены»
«Запреты временны, Россия — вечна»: Путин попросил депутатов не строить «законодательные стены»
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru
Президент отметил, что барьеры тормозят развитие.

Сегодня Владимир Путин встретился с Советом законодателей. Главный посыл президента был простым: хватит увлекаться запретами. Пора переходить к созданию условий для развития.

Меньше барьеров, больше дела

Президент прямо сказал, что лишние ограничения только мешают стране двигаться вперед. Конечно, какие-то правила нужны, но зацикливаться на «нельзя» — это путь в никуда, сообщает ТАСС.

"Излишние барьеры тормозят развитие, это все явления временные, проходящие. А Россия вечна", - отметил президент.

Законодательство не должно быть «бетонной стеной». Оно должно быть гибким и современным. Если закон мешает прогрессу, его нужно менять, а не держаться за старые инструкции.

Работа в одной связке

Интересно, что президент похвалил слаженность действий. Сейчас правительство, парламент и крупные корпорации работают в тесном контакте.

Именно эта связка помогла экономике и социальной сфере выстоять под внешним давлением.

Ограничения связи на фоне визита Путина

Тем времене в Петербурге фиксируют плохую работу интернета. По графику Downdetector, жалобы на сеть стали особенно частыми после обеда.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью