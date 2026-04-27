Сегодня Владимир Путин встретился с Советом законодателей. Главный посыл президента был простым: хватит увлекаться запретами. Пора переходить к созданию условий для развития.
Меньше барьеров, больше дела
Президент прямо сказал, что лишние ограничения только мешают стране двигаться вперед. Конечно, какие-то правила нужны, но зацикливаться на «нельзя» — это путь в никуда, сообщает ТАСС.
"Излишние барьеры тормозят развитие, это все явления временные, проходящие. А Россия вечна", - отметил президент.
Законодательство не должно быть «бетонной стеной». Оно должно быть гибким и современным. Если закон мешает прогрессу, его нужно менять, а не держаться за старые инструкции.
Работа в одной связке
Интересно, что президент похвалил слаженность действий. Сейчас правительство, парламент и крупные корпорации работают в тесном контакте.
Именно эта связка помогла экономике и социальной сфере выстоять под внешним давлением.
Ограничения связи на фоне визита Путина
Тем времене в Петербурге фиксируют плохую работу интернета. По графику Downdetector, жалобы на сеть стали особенно частыми после обеда.