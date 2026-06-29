От Эрмитажа в Выборге до Старой Ладоги: школьники и студенты смогут пригласить родителей в Ленобласть

Если вы думали, что «Пушкинская карта» — это только про скучные походы всем классом в музей, то у нас отличные новости. Этим летом в Ленинградской области всё меняется.
Молодёжь теперь сама будет «выгуливать» взрослых.
Стань гидом для своих родителей
С 1 июля по 15 августа в Ленобласти запускают классную акцию «Пригласи родителей в музей», рассказал губернатор Александр Дрозденко.
Идея простая: если тебе от 14 до 22 лет и у тебя есть Пушкинская карта, бери маму или папу и веди их просвещаться.
В этом году акция проходит под эгидой проекта «Семья». Это отличный повод отложить телефоны, выбраться из города и просто пообщаться.
Даже губернатор региона Александр Дрозденко признался, что в его семье есть традиция: раз в месяц они всей толпой ходят в театр или парк, забыв про гаджеты.
Куда поехать: топовые места
В акции участвуют не просто музеи, а самые крутые локации области. Вот куда точно стоит заглянуть:
- Парк «Монрепо» в Выборге. Там сейчас невероятно красиво, скалы и залив — идеальное место для фоток.
- Старая Ладога. Чтобы почувствовать себя в настоящем Средневековье.
- Музей «Дорога жизни». Важное и трогательное место, которое стоит увидеть каждому.
- Эрмитаж-Выборг. Для тех, кто хочет классического искусства, но не хочет стоять в очередях в Питере.
Важное дополнение: про билеты
Обычно Пушкинской картой можно оплатить билет только для себя. Но в рамках этой акции многие площадки Ленобласти готовят специальные условия.
Где-то родители смогут пройти бесплатно, где-то — по большой скидке. Лучше уточнять на сайте конкретного музея перед поездкой.
Цирк тоже будет в деле
И еще одна новость, но уже на перспективу. Сейчас по Пушкинской карте можно сходить в кино, театр или на выставку, но вот в цирк — пока нет. Владимир Путин решил это исправить.
Президент поручил правительству подключить все государственные цирки к этой программе. Правда, нужно немного подождать: всё должно заработать к осени 2026 года.
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