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Лишние 4 тысячи и статус лидера: репетиторы из Петербурга неожиданно обошли Москву по доходам

Опубликовано: 29 июня 2026 09:56
 Проверено редакцией
Лишние 4 тысячи и статус лидера: репетиторы из Петербурга неожиданно обошли Москву по доходам
Лишние 4 тысячи и статус лидера: репетиторы из Петербурга неожиданно обошли Москву по доходам
Global Look Press / Lantyukhov Sergey / news.ru
Столица оказалась лишь на третьем месте. 

Раньше считалось, что репетиторство — это просто подработка для студентов или учителей на пенсии. Но сегодня это полноценный бизнес.

Эксперты «Авито Работы» изучили цифры за начало этого года и выяснили, в каких регионах частные уроки приносят самый солидный доход.

Петербург обгоняет столицу

Главная новость: Москва не в лидерах. Больше всего сейчас зарабатывают репетиторы из Санкт-Петербурга, пишут РИА Новости. В среднем они получают около 62 100 рублей в месяц.

Москва оказалась лишь на третьем месте с доходом в 57 800 рублей, пропустив вперед даже Московскую область. В Подмосковье учителя в среднем кладут в карман 58 300 рублей.

Кто еще в топе?

Высокие заработки зафиксировали не только в столицах. В пятерку лидеров вошли:

  • Краснодарский край: здесь репетиторы зарабатывают около 56 600 рублей.
  • Воронежская область: средний доход составил 55 700 рублей.

Почему именно эти регионы? Всё просто: там много вузов, сильные школы и родители, которые готовы вкладываться в будущее детей.

Какие предметы самые «денежные»?

Если смотреть шире, то больше всего зарабатывают те, кто готовит к ЕГЭ и ОГЭ. Самые востребованные и дорогие направления — это математика, русский язык и английский.

В последнее время к ним подтянулись IT-дисциплины. Репетитор по программированию может брать за час в два-три раза больше, чем учитель начальных классов.

Также в цене физика и химия, так как хороших специалистов по этим предметам всегда не хватает.

Интересный факт: физическое местоположение репетитора постепенно теряет значение. Сегодня учитель из провинции может спокойно заниматься с учеником онлайн и получать «питерскую» ставку.

Ранее «Городовой» рассказывал, что число стобалльниковна ЕГЭ в Петербурге выросло в 6 раз за год.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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