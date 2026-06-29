Лишние 4 тысячи и статус лидера: репетиторы из Петербурга неожиданно обошли Москву по доходам

Столица оказалась лишь на третьем месте.

Раньше считалось, что репетиторство — это просто подработка для студентов или учителей на пенсии. Но сегодня это полноценный бизнес.

Эксперты «Авито Работы» изучили цифры за начало этого года и выяснили, в каких регионах частные уроки приносят самый солидный доход.

Петербург обгоняет столицу

Главная новость: Москва не в лидерах. Больше всего сейчас зарабатывают репетиторы из Санкт-Петербурга, пишут РИА Новости. В среднем они получают около 62 100 рублей в месяц.

Москва оказалась лишь на третьем месте с доходом в 57 800 рублей, пропустив вперед даже Московскую область. В Подмосковье учителя в среднем кладут в карман 58 300 рублей.

Кто еще в топе?

Высокие заработки зафиксировали не только в столицах. В пятерку лидеров вошли:

Краснодарский край: здесь репетиторы зарабатывают около 56 600 рублей.

здесь репетиторы зарабатывают около 56 600 рублей. Воронежская область: средний доход составил 55 700 рублей.

Почему именно эти регионы? Всё просто: там много вузов, сильные школы и родители, которые готовы вкладываться в будущее детей.

Какие предметы самые «денежные»?

Если смотреть шире, то больше всего зарабатывают те, кто готовит к ЕГЭ и ОГЭ. Самые востребованные и дорогие направления — это математика, русский язык и английский.

В последнее время к ним подтянулись IT-дисциплины. Репетитор по программированию может брать за час в два-три раза больше, чем учитель начальных классов.

Также в цене физика и химия, так как хороших специалистов по этим предметам всегда не хватает.

Интересный факт: физическое местоположение репетитора постепенно теряет значение. Сегодня учитель из провинции может спокойно заниматься с учеником онлайн и получать «питерскую» ставку.

Ранее «Городовой» рассказывал, что число стобалльниковна ЕГЭ в Петербурге выросло в 6 раз за год.