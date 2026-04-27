Большая дипломатия с Тегераном и единство России: зачем Владимир Путин посетит Петербург
В гости к Путину с открытыми картами: Аббас Аракчи подчеркнул «плотный контакт» с Москвой с первых минут визита
Большая дипломатия с Тегераном и единство России: зачем Владимир Путин посетит Петербург

Опубликовано: 27 апреля 2026 10:25
 Проверено редакцией
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru
В Таврическом дворце Санкт-Петербурга пройдет заседание Совета законодателей РФ.

На этой неделе Санкт-Петербург снова станет центром большой политики. В понедельник, 27 апреля, в Таврическом дворце соберутся важные люди — члены Совета законодателей.

Это не просто дежурная встреча. Ожидается много важных новостей, причем не только внутренних, но и мировых.

Единство России

Главная тема встречи — единство народов России. Сейчас этот вопрос стоит особенно остро. В рамках «Года единства» чиновники и депутаты обсудят, как сделать так, чтобы люди разных национальностей и религий чувствовали себя в стране комфортно и безопасно, передает Кремль.

Павел Зарубин сообщал, что Владимир Путин лично приедет в Петербург, чтобы пообщаться с законодателями. Но это не всё. Президент планирует провести отдельное совещание по безопасности на выборах.

Неожиданный гость из Ирана

Кроме того в Петербург прилетел Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана. Зачем? Чтобы встретиться с Путиным и Сергеем Лавровым, сообщают "Известия".

Главная цель — попытаться найти выход из затяжного конфликта между Ираном и США. Россия здесь выступает в роли важного посредника. Если сторонам удастся договориться, это может серьезно разрядить обстановку на Ближнем Востоке.

Почему это происходит именно сейчас?

Дата встречи выбрана не случайно. 27 апреля в России отмечают День парламентаризма. Именно в этот день в 1906 году начала работать первая государственная Дума.

Для Путина такие встречи в Петербурге уже стали традицией. Ровно год назад он так же собирал законодателей в Таврическом дворце. Это удобный момент, чтобы «сверить часы» и поставить задачи на ближайший год.

Автор:
Юлия Аликова
Город
