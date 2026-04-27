Больше, чем просто дипломатия: о чем на самом деле договорились Путин и Аракчи в Петербурге
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Маленький Вавилон: Как живет российский городок на границе с Монголией, который когда-то был раем для богачей Полезное
Домашний цветок облепили мотыльки? Промойте его этим – и белокрылок след простынет: проверенный рецепт за 0 рублей Полезное
Какую опасность таит в себе Ладожское озеро - знают единицы: дело не только в холодной воде Вопросы о Петербурге
Не картошка и не хлеб: 1 горсть превратит остатки фарша в целую гору пышных котлет – на все семейство хватит Полезное
На какие административные районы делится Санкт-Петербург? Вопросы о Петербурге
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Кулинария Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Больше, чем просто дипломатия: о чем на самом деле договорились Путин и Аракчи в Петербурге

Опубликовано: 27 апреля 2026 17:05
 Проверено редакцией
Больше, чем просто дипломатия: о чем на самом деле договорились Путин и Аракчи в Петербурге
Больше, чем просто дипломатия: о чем на самом деле договорились Путин и Аракчи в Петербурге
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU
Путин встретился с главой МИД Ирана.

В Санкт-Петербурге прошла важная встреча: Владимир Путин принял главу МИД Ирана Аббаса Аракчи. Говорили много, но посыл один — наши страны становятся еще ближе.

Россия поддержит Иран во всем

Президент подчеркнул, что Москва поддержит любые шаги, которые помогут установить мир на Ближнем Востоке, если они отвечают интересам Тегерана.

В конфликте Россия не просто наблюдает, а активно помогает Ирану, передают слова главы государства Риа Новости. Путин прямо заявил, что Россия готова поддержать все, что в интересах Ирана и народов региона.

Личное послание и «сложные времена»

Встреча не была просто формальностью. Путин получил послание от Верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Это знак высшего доверия в восточной политике.

Иранский министр поблагодарил Россию за поддержку и заявил, что Иран продолжит бороться с «американской агрессией».

Сегодня у Владимира Путина в Петербурге очень насышенная повестка. Президент даже побывал в спортшколе имени Рахлина. Тренер был наставником главы государства.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью