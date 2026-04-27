Больше, чем просто дипломатия: о чем на самом деле договорились Путин и Аракчи в Петербурге

В Санкт-Петербурге прошла важная встреча: Владимир Путин принял главу МИД Ирана Аббаса Аракчи. Говорили много, но посыл один — наши страны становятся еще ближе.
Россия поддержит Иран во всем
Президент подчеркнул, что Москва поддержит любые шаги, которые помогут установить мир на Ближнем Востоке, если они отвечают интересам Тегерана.
В конфликте Россия не просто наблюдает, а активно помогает Ирану, передают слова главы государства Риа Новости. Путин прямо заявил, что Россия готова поддержать все, что в интересах Ирана и народов региона.
Личное послание и «сложные времена»
Встреча не была просто формальностью. Путин получил послание от Верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Это знак высшего доверия в восточной политике.
Иранский министр поблагодарил Россию за поддержку и заявил, что Иран продолжит бороться с «американской агрессией».
Сегодня у Владимира Путина в Петербурге очень насышенная повестка. Президент даже побывал в спортшколе имени Рахлина. Тренер был наставником главы государства.