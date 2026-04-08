Кризис кадров: почему в Петербурге не хватает врачей
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Кризис кадров: почему в Петербурге не хватает врачей

Опубликовано: 8 апреля 2026 20:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Nikolay Gyngazov
Нехватка врачей в Петербурге особенно заметна по числу резюме на отдельные медицинские вакансии.

В Санкт-Петербурге на рынке труда медики испытывают минимальную конкуренцию: в среднем 3,3 резюме на одну вакансию. Город обеспокоен дефицитом врачей.

В марте 2026 года среди всех профессий в Северной столице наименьшая конкуренция зафиксирована у медицинских специалистов — 3,3 отклика на место.

Аналогичные показатели у дворников (2,7 резюме), продавцов (3,7), уборщиков (5,0) и пекарей (5,1), по данным РБК.

Особо острая нехватка кадров ощущается в отдельных медицинских специальностях: 5,4 резюме на вакансию ветеринара и 5,5 — на медсестру или медбрата.

В топ-5 востребованных направлений за первый квартал 2026 года — обслуживание клиентов (18%), рабочий персонал (15%), сервис (13%), а также строительство и недвижимость.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью