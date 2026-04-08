Кризис кадров: почему в Петербурге не хватает врачей

В Санкт-Петербурге на рынке труда медики испытывают минимальную конкуренцию: в среднем 3,3 резюме на одну вакансию. Город обеспокоен дефицитом врачей.
Аналогичные показатели у дворников (2,7 резюме), продавцов (3,7), уборщиков (5,0) и пекарей (5,1), по данным РБК.
Особо острая нехватка кадров ощущается в отдельных медицинских специальностях: 5,4 резюме на вакансию ветеринара и 5,5 — на медсестру или медбрата.
В топ-5 востребованных направлений за первый квартал 2026 года — обслуживание клиентов (18%), рабочий персонал (15%), сервис (13%), а также строительство и недвижимость.