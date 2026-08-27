Никогда не говорите эти слова незнакомцу по телефону: многие теряют деньги на первой же фразе

Телефонные мошенники не всегда выпытывают коды и пароли — порой им хватает пары коротких ответов. Одно слово «да» может стать инструментом в чужих руках: его используют, чтобы имитировать подтверждение операции или даже клонировать голос.
Почему «да» — это риск
Современные технологии позволяют вырезать из записи отдельные слова и вставлять их в другой контекст. Так ваше «да» на вопрос «Это вы?» легко превращают в якобы подтверждение перевода.
А нейросети способны клонировать голос по короткому фрагменту — и уже вашим тоном просить у близких срочно перевести деньги.
Поэтому даже простая вежливость в разговоре с незнакомцем может сыграть против вас, подчеркивает источник.
Слова и фразы, которые лучше не произносить
Вот что категорически не стоит говорить по телефону незнакомцам:
- «да» и «нет» — их легко использовать в поддельных подтверждениях;
- код из СМС, данные карты (номер, CVV, срок действия) — настоящие сотрудники банка их не запрашивают;
- паспортные данные, СНИЛС, ИНН — по ним могут оформить кредит без вашего ведома;
- любые фразы о финансовой уязвимости или местонахождении — они дают мошеннику рычаги давления.
Заменяйте однозначные ответы нейтральными: вместо «да» говорите «слушаю вас», вместо «нет» — «уточните, пожалуйста».
Как быстро распознать мошенника
Есть четыре маркера, которые выдают афериста почти сразу: срочность («прямо сейчас»), требование секретности («никому не говорите»), инициатива звонка по финансовым вопросам и попытки отговорить от самостоятельного звонка в банк. Если слышите хотя бы один — разговор лучше прекратить.
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