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Никогда не говорите эти слова незнакомцу по телефону: многие теряют деньги на первой же фразе

Опубликовано: 27 августа 2026 14:30
 Проверено редакцией
Городовой ру
Никогда не говорите эти слова незнакомцу по телефону: многие теряют деньги на первой же фразе
фото legion-media
Как одно слово по телефону лишает денег

Телефонные мошенники не всегда выпытывают коды и пароли — порой им хватает пары коротких ответов. Одно слово «да» может стать инструментом в чужих руках: его используют, чтобы имитировать подтверждение операции или даже клонировать голос.

Почему «да» — это риск

Современные технологии позволяют вырезать из записи отдельные слова и вставлять их в другой контекст. Так ваше «да» на вопрос «Это вы?» легко превращают в якобы подтверждение перевода.

А нейросети способны клонировать голос по короткому фрагменту — и уже вашим тоном просить у близких срочно перевести деньги.

Поэтому даже простая вежливость в разговоре с незнакомцем может сыграть против вас, подчеркивает источник.

Слова и фразы, которые лучше не произносить

Вот что категорически не стоит говорить по телефону незнакомцам:

  • «да» и «нет» — их легко использовать в поддельных подтверждениях;
  • код из СМС, данные карты (номер, CVV, срок действия) — настоящие сотрудники банка их не запрашивают;
  • паспортные данные, СНИЛС, ИНН — по ним могут оформить кредит без вашего ведома;
  • любые фразы о финансовой уязвимости или местонахождении — они дают мошеннику рычаги давления.

Заменяйте однозначные ответы нейтральными: вместо «да» говорите «слушаю вас», вместо «нет» — «уточните, пожалуйста».

Как быстро распознать мошенника

Есть четыре маркера, которые выдают афериста почти сразу: срочность («прямо сейчас»), требование секретности («никому не говорите»), инициатива звонка по финансовым вопросам и попытки отговорить от самостоятельного звонка в банк. Если слышите хотя бы один — разговор лучше прекратить.

Ранее «Городовой» рассказывал, что нельзя есть перед сном, если хотите выспаться.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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