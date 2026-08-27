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Ягодные ряды, Пассаж и Мариинская гостиница: Апраксин двор разобрали на кусочки, чтобы наконец-то отремонтировать

Опубликовано: 27 августа 2026 15:34
 Проверено редакцией
Ягодные ряды, Пассаж и Мариинская гостиница: Апраксин двор разобрали на кусочки, чтобы наконец-то отремонтировать
Ягодные ряды, Пассаж и Мариинская гостиница: Апраксин двор разобрали на кусочки, чтобы наконец-то отремонтировать
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
В Смольном рассказали, что происходит с главным рынком Петербурга.

Апраксин двор знают все петербуржцы. Для кого-то это атмосферное место с духом старого города, для кого-то — хаотичный и опасный вещевой рынок из 1990-х.

Комплекс давно требует серьезного ремонта. И вот, кажется, дело впервые за долгие годы сдвинулось с мертвой точки. Городские власти завершили масштабную экспертизу Апраксина двора, сообщили в Смольном.

В чем главная проблема «Апрашки»?

Апраксин двор занимает огромную территорию — 14 гектаров между Садовой улицей и Фонтанкой. Раньше весь этот гигантский квартал считался единым памятником архитектуры.

Из-за этого возникал юридический тупик. У рынка сотни разных собственников. Чтобы отремонтировать хотя бы одну стену или крышу, нужно было собрать подписи вообще всех владельцев помещений в Апраксином дворе.

Договориться со всеми было невозможно. В итоге бизнесмены уходили, а здания продолжали разрушаться.

Что изменилось прямо сейчас?

Специалисты КГИОП провели огромную архивную работу. Главный результат — комплекс юридически разделили на отдельные здания.

Теперь Суконная линия, Мариинская гостиница, Пассаж, Птичий и Посудный ряды — это самостоятельные объекты.

Что это дает?

  • Для каждого корпуса составят свой документ (охранное обязательство).
  • Инвестор сможет отремонтировать конкретное здание, не спрашивая разрешения у соседей по рынку.
  • Границы и исторический облик зданий при этом строго защищены законом.

Губернатор Александр Беглов уже заявил, что обновление Апраксина двора вошло в список десяти главных приоритетов развития Петербурга.

От усадеб до великого пожара: краткая история рынка

  • XVIII век: на этом месте находились усадьбы графов Апраксина и Чернышева. Позже хозяева стали сдавать земли под торговлю.
  • 1833 год: царь Николай I своим указом объединил Апраксин и соседний Щукин дворы в один большой рынок.
  • 1862 год: случился катастрофический пожар. Деревянный рынок сгорел практически полностью.
  • Конец XIX века: рынок выстроили заново из камня в стиле эклектики. Именно эти здания мы видим сегодня.
  • 1993 год: комплекс официально взяли под охрану государства.

Что будет с Апраксиным двором дальше?

Сносить исторические корпуса никто не будет — экспертиза четко зафиксировала ценность каждого здания. Но теперь инвесторам станет проще выкупать и восстанавливать отдельные корпуса.

В перспективе «Апрашка» должна превратиться из запущенного рынка в современный и безопасный городской квартал с магазинами, ресторанами, офисами и пешеходными зонами в самом центре Петербурга.

Ранее «Городовой» рассказывал, как по старинным чертежам восстановят сгоревший пассаж «Апрашки».

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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