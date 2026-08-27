Ягодные ряды, Пассаж и Мариинская гостиница: Апраксин двор разобрали на кусочки, чтобы наконец-то отремонтировать

Апраксин двор знают все петербуржцы. Для кого-то это атмосферное место с духом старого города, для кого-то — хаотичный и опасный вещевой рынок из 1990-х.
Комплекс давно требует серьезного ремонта. И вот, кажется, дело впервые за долгие годы сдвинулось с мертвой точки. Городские власти завершили масштабную экспертизу Апраксина двора, сообщили в Смольном.
В чем главная проблема «Апрашки»?
Апраксин двор занимает огромную территорию — 14 гектаров между Садовой улицей и Фонтанкой. Раньше весь этот гигантский квартал считался единым памятником архитектуры.
Из-за этого возникал юридический тупик. У рынка сотни разных собственников. Чтобы отремонтировать хотя бы одну стену или крышу, нужно было собрать подписи вообще всех владельцев помещений в Апраксином дворе.
Договориться со всеми было невозможно. В итоге бизнесмены уходили, а здания продолжали разрушаться.
Что изменилось прямо сейчас?
Специалисты КГИОП провели огромную архивную работу. Главный результат — комплекс юридически разделили на отдельные здания.
Теперь Суконная линия, Мариинская гостиница, Пассаж, Птичий и Посудный ряды — это самостоятельные объекты.
Что это дает?
- Для каждого корпуса составят свой документ (охранное обязательство).
- Инвестор сможет отремонтировать конкретное здание, не спрашивая разрешения у соседей по рынку.
- Границы и исторический облик зданий при этом строго защищены законом.
Губернатор Александр Беглов уже заявил, что обновление Апраксина двора вошло в список десяти главных приоритетов развития Петербурга.
От усадеб до великого пожара: краткая история рынка
- XVIII век: на этом месте находились усадьбы графов Апраксина и Чернышева. Позже хозяева стали сдавать земли под торговлю.
- 1833 год: царь Николай I своим указом объединил Апраксин и соседний Щукин дворы в один большой рынок.
- 1862 год: случился катастрофический пожар. Деревянный рынок сгорел практически полностью.
- Конец XIX века: рынок выстроили заново из камня в стиле эклектики. Именно эти здания мы видим сегодня.
- 1993 год: комплекс официально взяли под охрану государства.
Что будет с Апраксиным двором дальше?
Сносить исторические корпуса никто не будет — экспертиза четко зафиксировала ценность каждого здания. Но теперь инвесторам станет проще выкупать и восстанавливать отдельные корпуса.
В перспективе «Апрашка» должна превратиться из запущенного рынка в современный и безопасный городской квартал с магазинами, ресторанами, офисами и пешеходными зонами в самом центре Петербурга.
Ранее «Городовой» рассказывал, как по старинным чертежам восстановят сгоревший пассаж «Апрашки».