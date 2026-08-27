Пик в марте, мае и июле: число ДТП с детьми-самокатчиками взлетело на 462%

ДТП случались чаще как с детьми-пассажирами, так и с пешеходами.

Число ДТП на улицах Петербурга и Ленобласти с участием детей выросло в разы.

Главным источником опасности стали не только автомобили, но и обычные электросамокаты, рассказал заместитель начальника Управления Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Антон Ахминов на пресс-конференции ТАСС.

Страшная статистика: самокаты вышли из-под контроля

За первые семь месяцев этого года количество аварий с детьми в Петербурге подскочило на 88%. Чаще всего ДТП происходили в марте, мае и июле.

Но самые пугающие цифры связаны с так называемым «микротранспортом»:

Число ДТП с детьми на электросамокатах в Петербурге выросло на 462% .

. В Ленинградской области этот показатель еще выше — ровно +500% .

. Аварий с юными велосипедистами тоже стало больше — в 2–3 раза.

В Ленобласти общая аварийность с подростками выросла на 48%. К несчастью, не обошлось без жертв: в дорожных происшествиях погибли пятеро детей-пассажиров.

Школьников отключают от аренды

Раньше подростку достаточно было привязать родительскую карту к приложению, чтобы мчать по тротуару. Теперь этой лазейке приходит конец. Правило «аренда только с 18 лет» наконец-то станет строго обязательным.

В Петербурге стартовал эксперимент:

Авторизация через «Госуслуги». Скоро забронировать самокат можно будет только после входа через государственный портал. Система автоматически проверит дату рождения. Нет 18 лет — приложение просто не разблокирует колеса. В полном объеме эта схема заработает к весне следующего года. Проверка уже сейчас. Пока «Госуслуги» тестируют, популярные сервисы («Яндекс Go», «МТС Юрент») уже начали проверять возраст через МТС ID и специальный «Цифровой ID». Без подтверждения паспорта завести самокат теперь невозможно.

Какие еще ограничения ждут любителей самокатов?

Пока сервисы закручивают гайки школьникам, в городе вводят и другие жесткие меры.

Штрафы за поездку вдвоем. За «парные» катания кикшеринговые компании начали выписывать крупные штрафы (до 5 000 рублей) и блокировать аккаунты нарушителей навсегда.

За «парные» катания кикшеринговые компании начали выписывать крупные штрафы (до 5 000 рублей) и блокировать аккаунты нарушителей навсегда. Зоны с ограничением скорости. В центре Петербурга, а также возле парков и станций метро самокаты автоматически замедляются до 10–15 км/ч, а в некоторых местах (например, в Летнем саду или на Дворцовой площади) на них и вовсе запрещено въезжать.

Итог прост: электросамокат — это не безобидная игрушка, а полноценный транспорт. И если дети не хотят соблюдать правила, решать вопрос приходится взрослым — с помощью жестких барьеров и технологий.

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