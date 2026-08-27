Какая работа проводников скрыта от "пассажирских глаз": работники РЖД об этом не говорят

Какая работа проводников скрыта от "пассажирских глаз": работники РЖД об этом не говорят Legion-Media

Когда люди ездят на поезде, то они не задумываются о том, как строится работа проводников. Принято считать, что эти работники РЖД должны проверять билеты и приносить чай. Но на самом деле у проводников есть и другие обязанности.