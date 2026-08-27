Какая работа проводников скрыта от "пассажирских глаз": работники РЖД об этом не говорят

Проверку билетов нельзя назвать формальностью, так как благодаря этому проводник может убедиться, что в поезде отсутствуют посторонние и сомнительные личности. Это уже является первым шагом на пути к вашей безопасности.
Известно, что проводники занимаются и уборкой, но это понятие включает в себя не только мытье пола. Сухая уборка должна проводиться минимум два раза в сутки, а очищение туалета и тамбура - каждые шесть часов. Один раз в час работник РЖД должен проверять наличие мыла и туалетной бумаги.
Что скрывают проводники
В каждом вагоне есть ремни безопасности, но обычно сотрудник РЖД их не предлагает, чтобы не вызывать панику. Такие ремни нужны для тех людей, которые волнуются за свое здоровье на верхних полках.
Если пассажиру понадобится швейный набор или аптечка, то он может попросить их у проводника. Платить за это не придется.
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“Каждому пассажиру должен предоставляться «Набор путешественника». Он включает в себя зубную щётку, пасту, мыло, влажные салфетки - всё это предоставляется бесплатно. Ко всему прочему в некоторых поездах пассажиров кормят горячим завтраком. Но тут надо уточнять – эта услуга предоставляется далеко не везде”, - сообщает канал “Стройхак”.
Что делать, если проводник не выполняет свои обязанности
При такой ситуации можно оставить отзыв в книге жалоб и предложений, которая находится у проводника, а также подать официальный документ в РЖД.
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