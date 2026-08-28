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Даже грязная и пожелтевшая обувь засияет белизной: нанесли 2 ложки и протерли — без заморочек со «стиралкой»

Опубликовано: 28 августа 2026 19:17
 Проверено редакцией
Даже грязная и пожелтевшая обувь засияет белизной: нанесли 2 ложки и протерли — без заморочек со «стиралкой»
Даже грязная и пожелтевшая обувь засияет белизной: нанесли 2 ложки и протерли — без заморочек со «стиралкой»
Городовой ру
Как без труда почистить белую обувь

Даже при самом бережном использовании белые кроссовки или кеды неизбежно подвергаются загрязнениям, что приводит к потере их внешнего вида. Воздействие солнечных лучей может вызвать пожелтение подошвы, и стандартные методы очистки, такие как машинная стирка, не всегда оказываются эффективными. Тем не менее, существует решение, позволяющее восстановить первозданный вид даже самой изношенной обуви.

Алгоритм действий

Прежде всего, нужно удалить пыль и поверхностные загрязнения с обуви с помощью мягкой щетки. Для более тщательной очистки кеды или кроссовки можно пропылесосить, что предотвратит глубокое проникновение пыли в структуру материала при последующих этапах чистки.

Далее следует приготовить чистящую пасту: смешайте одну столовую ложку пищевой соды с половиной столовой ложки перекиси водорода и таким же количеством теплой воды. Используя старую зубную щетку, нанесите полученную пасту на поверхность обуви и аккуратно очистите ее. Перекись водорода обеспечит отбеливающий эффект, а сода эффективно удалит пятна.

В заключение, протрите обувь чистой влажной тканью, чтобы удалить остатки пасты и загрязнений. Эту же пасту можно использовать для очистки подошвы. Даже пожелтевшая резина приобретет свой первоначальный белый цвет. После высыхания обувь будет готова к дальнейшему использованию.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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