Поехали в Абхазию - остались довольны: какие советы сделают отдых комфортным - стоит прислушаться

Названы рекомендации для отдыха в Абхазии

Абхазия пользуется популярностью у туристов, но для комфортного отдыха необходимо прислушиваться к советам путешественников со стажем. Только так отпуск сможет пройти в комфорте.

Не ждать от Абхазии слишком многого

На территории Абхазии есть восстановленные отели, но их не так уж и много. Из-за этого направление может не особо понравиться любителям максимального люкса. Перед бронированием номера важно изучить отзывы на разных источниках, потратить время на поиск какой-либо информации.

Соблюдать осторожность с водой

Некоторые путешественники советуют не пить воду из-под крана. Лучше ее предварительно кипятить или использовать бутилированную. Осторожность следует соблюдать и в море. Не нужно глотать морскую воду.

Брать с собой аптечку

Даже если вы уверены в своем здоровье, то аптечка точно лишней не будет. Лечение здесь не является дешевым, поэтому если что-то произойдет, то возможно придется ехать в Адлер, сообщает портал "Тонкости туризма".

Соблюдать внимательность на дорогах

Местные водители часто не соблюдают ПДД. Обязательно пристегивайтесь в такси, аккуратно переходите дорогу.

Иметь при себе наличные

В Абхазии принимают любые карты, но не всегда ими можно воспользоваться. На рынках, в небольших магазинах лучше всего расплачиваться именно наличкой, иначе останетесь без покупок.

Опыт автора

“Когда я посещала Абхазию, то никаких проблем не испытала. Отель мне попался очень хороший, везде меня окружали приветливые люди. Насчет наличных денег я знала заранее, поэтому подготовилась”, - заявила Полина Аксенова.

Ранее портал “Городовой” рассказал, где жители Сочи покупают фрукты и овощи.