В туристических местах - слишком дорого: где жители Сочи покупают фрукты и овощи - дешевле не бывает

В Сочи продается большое количество фруктов, которыми хотят полакомиться все туристы. Тут можно встретить не только арбузы и дыни, но и местные груши, абрикосы, черешню, персики, лимоны и мандарины. Ради этих даров природы путешественники отправляются на главные рынки города.
Они уверены, что цены в Сочи везде одинаковые, поэтому на центральных рынках закупаются и местные. Но сочинцы никогда не посещают туристические локации. Местные знают, где можно купить все фрукты и ягоды дешево.
Где искать фрукты и овощи
“Самые знаменитые сочинские привозы работают у ж/д станции «Мацеста», что на ул. Яна Фабрициуса, 58, в районе ул. Донской, 15Б и ул. Пластунской, 92/4. Как правило, торговля там идет с четверга по воскресенье, с 8:00 до 18:00, на некоторых — до 20:00. Общественным транспортом туда нормально не добраться, так что сочинцы едут на машинах и закупаются основательно”, - сообщает портал “Тонкости туризма”.
Где покупать другие продукты
- Ярмарка на Донской. Тут продают качественные молочные продукты. Цены являются привлекательными, а выбор - огромен.
- Мацестинский рынок. Сюда нужно приезжать ради подсолнечного масла, колбас и зелени.
- Рынок на Фабрициуса. Он отличается большим количеством товаров, поэтому здесь можно найти не только местную продукцию. Обратите внимание на итальянские, турецкие, греческие, испанские товары.
Совет
Лучше всего посещать привозы в воскресенье, за несколько часов до закрытия. В это время продавцы готовы делать максимальные скидки, а некоторую продукцию отдавать даром.
Опыт автора
“При посещении Сочи хозяйка дома мне сразу посоветовала отправиться на Мацестинский рынок. Цены там действительно были ниже, чем в туристических местах. Закупила столько фруктов, что едва довезла их до гостевого дома”, - рассказала Полина Аксенова.
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