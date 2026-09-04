Схема метро 2060 в Москве: не фантазии, а реальные планы — петербуржцы об этом только и мечтают

Что ждет столицу до 2060 года

Появилась новая схема развития московского метро и МЦД — её подготовил Александр Умрихин, соавтор УММА 3.0. На карте — не фантазии, а реалистичные планы: умеренный рост сети, детали по новым станциям и линиям.

Разбором перспективных участков занимались специалисты ДМЛ, поэтому в проекте учтены реальные сроки и возможные корректировки.

Что заложено в планах до 2060 года

Схема отражает приоритеты: сначала закрывают потребность в метро в самых проблемных точках, остальное — по возможности, если позволит бюджет. Некоторые крупные проекты, вроде Рокадной линии и продления за Троицк, сдвинули на 2040‑е годы: ситуация может ещё не раз поменяться.

Например, развитие в районе города Московский зависит от инвестора — если он изменится, вместо Рокадной могут продлить Сокольническую линию.

Ключевые направления развития

продление ряда линий (в том числе Калужско‑Рижской в сторону Мытищ и Люблинско‑Дмитровской до «Развилки»);

соединение радиусов Калининской и Солнцевской линий;

развитие МЦД (продление МЦД‑1 до «Голицыно», МЦД‑4 до «Купавны», проработка МЦД‑5 с вилкой до «Лыткарино»);

новые станции и пересадочные узлы (включая остановки МЦК «Сельскохозяйственная» и «Потылиха»).

Мнение жителей Петербурга

Хотя схема касается Москвы, петербуржцы не скрывают, что следят за такими проектами — и мечтают о схожей динамике в своём городе. Вот что говорят горожане:

«Очень хочется, чтобы в Янино наконец-то появилось метро — сейчас добираться нереально тяжело». «Шушары уже давно нуждаются в нормальной подземке: автобусы не справляются, а пробки только растут». «Смотришь на московские планы и надеешься, что когда-нибудь и у нас темпы ускорятся — хотя бы в ближайших пригородах».

Ранее «Городовой» рассказывал, где находится элитный некрополь Петербурга.