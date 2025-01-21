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Женщины и мужчины реагируют на зарплатное неравенство по-разному: как именно

21 января 2025 16:31
Удивленная женщина и злой мужчина
Женщины и мужчины реагируют на зарплатное неравенство по-разному: как именно
Городовой ру

Уровень оплаты люби узнают, даже если в компании это строгая тайна.

Вопрос зарплатного неравенства волнует многих петербуржцев, и свежий опрос сервиса SuperJob выявил интересные различия в поведении мужчин и женщин, узнавших, что их коллеги с таким же функционалом получают больше. Несмотря на то, что информация о зарплатах официально закрыта в 78% компаний, 79% сотрудников все равно знают, сколько зарабатывают их коллеги.

Если выясняется, что коллега за ту же работу получает больше, каждый четвертый продолжает работать, как ни в чем не бывало, а почти каждый пятый начинает разбираться с начальством. Любопытно, что женщины чаще выясняют причины разницы в зарплатах с руководством, в то время как мужчины склонны искать новое место работы.

Кстати, 14% респондентов признались, что такая ситуация заставила бы их задуматься об уходе. Каждый девятый сотрудник прямо потребовал бы повышения зарплаты. Однако, несмотря на разные подходы, 46% участников опроса уже сталкивались с «зарплатным неравенством».

Исследование проводилось в 157 населенных пунктах по всей стране с конца декабря 2024 года по середину января 2025 года. Эти данные дают интересное понимание того, как люди реагируют на столь деликатную тему, и подсказывают, что для многих сотрудников важно открыто говорить о своих ожиданиях и правах.

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Автор:
Максакова Яна
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