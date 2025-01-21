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Как петербуржцам дожить до 120 лет — советы экспертов

21 января 2025 10:32
Пенсионеры на пробежке
Как петербуржцам дожить до 120 лет — советы экспертов
Городовой ру

В Минздраве вычислили вредоносные факторы.

В Петербурге все больше внимания уделяется теме здорового долголетия. Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева рассказала, как дожить до 120 лет, соблюдая простые правила, которые доступны каждому.

Одним из ключевых факторов долголетия является высокая физическая активность. В Петербурге для этого созданы все условия: от прогулок в парках до занятий фитнесом. Кроме того, Ткачева рекомендует заниматься садоводством, которое не только поддерживает тело в форме, но и приносит эмоциональное удовлетворение.

Важным правилом она назвала наличие цели в жизни. Это может быть участие в культурных мероприятиях города, волонтёрство или воспитание внуков. Также большое значение имеет низкий уровень стресса. Достичь этого помогут медитация, молитва или короткий дневной сон.

Питание играет не меньшую роль: основой рациона должны стать овощи, фрукты, бобовые и цельные злаки. Специалист рекомендует следовать правилу 80%, то есть прекращать есть, когда вы ещё не полностью сыты.

Наконец, поддержание социальных связей и приоритет семьи создают основу для счастливой и долгой жизни. Петербуржцам остаётся лишь следовать этим рекомендациям, чтобы наслаждаться здоровьем и активностью до самых преклонных лет, сообщает источник.

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Автор:
Максакова Яна
Общество Здоровье
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