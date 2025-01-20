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Новая схема мошенничества в Ленобласти: аферисты теперь представляются учителями

20 января 2025 15:01
Учительница
Новая схема мошенничества в Ленобласти: аферисты теперь представляются учителями
Городовой ру/ globallookpress/ Lantyukhov Sergey

Распознать обманщиков несложно.

В Ленинградской области мошенники изобрели новую схему обмана, нацеленную на родителей школьников. Аферисты теперь звонят от имени учителей. Эта новая схема требует от жителей Ленобласти повышенной бдительности.

Мошенники звонят родителям школьников и представляются учителями, используя для этого данные реальных педагогов. Эта тактика позволяет завоевать доверие родителей. Для создания большей правдоподобности аферисты используют дипфейк-технологии и одноразовые номера телефонов, что затрудняет их отслеживание.

Обновление электронного журнала

В ходе разговора мошенники предлагают родителям обновить данные в электронном школьном журнале. Под предлогом необходимости срочного обновления они просят сообщить код доступа от «Госуслуг». Получив код, злоумышленники могут получить доступ к персональным данным и личным кабинетам родителей, а также использовать их в мошеннических целях.

Впутывание школьников в мошенническую схему

Мошенники также используют школьников в своих схемах. Они просят родителей предупредить ребенка о том, что ему позвонят из школы. Затем аферисты, позвонив школьнику под видом учителя, выманивают коды доступа уже у него.

Родителям необходимо быть крайне осторожными и не доверять звонкам от якобы учителей, даже если они знают имя педагога или имя и фамилию ребенка. Настоящие школьные учителя никогда не будут запрашивать коды от «Госуслуг» по телефону. При получении такого звонка рекомендуется не сообщать никаких данных и немедленно перезвонить в школу для проверки информации.

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Автор:
Юлия Степанова
Общество Мошенничество
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