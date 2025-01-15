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Отпуск под угрозой: как распознать мошенников при покупке тура в Петербурге?

15 января 2025 15:02
Женщина, билеты, чемодан
Отпуск под угрозой: как распознать мошенников при покупке тура в Петербурге?
Городовой ру

Действуют они по трем разным схемам.

Сезон бронирования летних и осенних туров уже открыт, а вместе с ним и сезон туристического мошенничества. Чтобы не попасть на «удочку» злоумышленников важно знать о наиболее распространенных схемах обмана туристов.

Фишинговые сайты: главная опасность

Член правления Ассоциации «Альянс туристических агентств» Ирина Семенова подчеркнула, что около 75% обманутых россиян бронировали туры на поддельных сайтах.

«Мошенники научились мастерски подделывать сайты известных туристических агентов, операторов и даже агрегаторов авиабилетов. Поэтому первое, что надо проверить – подлинность ресурса. Поможет сверка URL-адреса и наличие сертификата безопасности», – посоветовала эксперт.

Опасность офлайн-бронирования

Однако, по словам Семеновой, риск обмана существует и при очном обращении в турагентство. Несколько тревожных сигналов должны насторожить потенциального клиента: попытки ускорить оплату под предлогом «ударной скидки», предложение перевести деньги физическому лицу, а также нежелание турагентства оперативно оформлять договор. Ещё один важный момент: необходимо убедиться, что туроператор внесен в федеральный реестр Минэкономразвития. Отсутствие регистрации означает, что организация действует нелегально.

Фиктивные объекты размещения

Руководитель общественной организации «ТУРИСТ ПРАВ» Михаил Житнухин добавил, что мошенники создают фиктивные объекты размещения на профильных площадках, что делает возврат средств за несостоявшуюся поездку еще более сложной задачей. Он описал два основных пути возврата средств:

«Первый – уголовное преследование, которое может затянуться на годы. При оптимистичном сценарии будет предъявлено обвинение, например, турагенту; проведут расследование, будет суд, определение степени вины, назначение компенсации. Второй способ – гражданско-правой. Надо требовать деньги с туроператора. Несмотря на то, что договор заключён, например, с турагентом, отвечает туроператор», – перечислил эксперт.

Поиск выгодных предложений по турам – дело похвальное, но экономия не должна стоить потери денег и испорченного отдыха. Внимательность и бдительность – лучшие средства защиты от туристических мошенников. Помните, что безопасность вашего отдыха зависит от вашей осторожности.

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Автор:
Юлия Степанова
Общество Защита от мошенников
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