Как петербуржцам защитить себя от мошенников, получивших доступ к личным данным: четыре алгоритма для разных ситуаций

Если вовремя все успеть, можно отделаться легким испугом.

В условиях роста киберпреступности, петербуржцам важно знать, как действовать в случае, если мошенники получили доступ к их личным данным. Эксперты «Объясняем.рф» подготовили пошаговую инструкцию, которая поможет защитить себя и свои средства в подобных ситуациях.

Доступ к «Госуслугам»

Если мошенники получили доступ к вашему аккаунту «Госуслуг», необходимо незамедлительно выполнить три шага:

Сменить пароль: установите новый, надежный пароль, который будет сложно взломать; Проверить согласия: внимательно просмотрите список недавно отправленных согласий и, в случае обнаружения подозрительных, немедленно отзовите их; Сообщить в МВД: обратитесь в полицию с заявлением о произошедшем, предоставив все необходимые сведения.

Доступ к банковской карте

Если мошенники получили доступ к данным вашей банковской карты, нужно действовать следующим образом:

Изменить код доступа: смените код доступа в своем онлайн-банкинге; Связаться с банком: сообщите сотрудникам банка о факте мошенничества. Они помогут немедленно заблокировать скомпрометированные карты и перевыпустить их; Предупредить близких: предупредите своих близких о том, что произошли мошеннические действия, и попросите их временно не переводить вам денежные средства на счета и карты.

Риск перевыпуска SIM-карты

Если есть риск того, что мошенники, получив доступ к личным данным, могут перевыпустить вашу SIM-карту, необходимо:

Связаться с оператором связи и сообщить ему о проблеме; Привязать аккаунты в социальных сетях и мессенджерах к другому номеру телефона; Следить за SMS: внимательно следите за новыми поступающими SMS-сообщениями, поскольку в них может содержаться информация о намерениях злоумышленников.

Захват аккаунтов в соцсетях и мессенджерах

Если злоумышленники все же получили доступ к вашим аккаунтам в мессенджерах и социальных сетях, нужно:

Включить двухфакторную аутентификацию: это обеспечит дополнительный уровень защиты; Отвязать незнакомые устройства, с которых выполнен вход в аккаунт; Сообщить о краже: обратитесь в службу поддержки социальных сетей и мессенджеров, а также предупредите своих друзей, близких и коллег о взломе аккаунта, попросив их пожаловаться на подозрительную активность.

Соблюдение простых правил и своевременные действия в случае подозрительной активности помогут жителям Петербурга защитить себя от мошенников. Важно помнить, что цифровая безопасность – это ответственность каждого, и бдительность должна стать неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.