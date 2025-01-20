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Главный секрет бортпроводников: вот почему стюардессы прячут руки за спиной, встречая пассажиров

20 января 2025 14:03
Бортпроводница в самолете
Главный секрет бортпроводников: вот почему стюардессы прячут руки за спиной, встречая пассажиров
Городовой ру

Причина веская.

В аэропортах Санкт-Петербурга, как и по всему миру, пассажиры, проходя на посадку в самолет, часто обращают внимание на одну особенность: стюардессы, встречающие их с неизменной улыбкой, держат руки строго спрятанными за спиной. Этот жест, кажущийся корпоративным стандартом, на самом деле не зависит ни от авиакомпании, ни от аэропорта, ни от города вылета. На самом деле, причина этого жеста проста и функциональна.

Не корпоративный стандарт, а практическая необходимость

До начала полета, когда пассажиров просят отключить мобильные телефоны и проверить ремни безопасности, стюардессы обязаны пересчитать всех пассажиров и убедиться, что все поднялись на борт. Для выполнения этой задачи незаметно и без лишнего беспокойства пассажиров используется специальное устройство – кликер.

Кликер – это простой прибор, получивший свое название благодаря характерному звуку, издаваемому при нажатии. Один клик соответствует одному пассажиру, поднявшемуся на борт. Это устройство позволяет стюардессе быстро и точно пересчитать всех пассажиров, не отвлекая их лишними действиями.

Почему кликер нужно прятать?

Демонстрировать кликер пассажирам нельзя. Это может вызвать удивление, а то и беспокойство, особенно если бы стюардесса начала пересчитывать людей вслух или тыкать в каждого пальцем. Именно поэтому бортпроводницы держат кликер за спиной и, не глядя, «прощелкивают» каждого проходящего пассажира.

Спрятанные руки стюардесс не скрывают никаких тайн или шокирующих фактов. Это всего лишь любопытная деталь внутренней «кухни» пассажирских авиаперевозок, обеспечивающая безопасность и порядок на борту самолета. Это еще один пример того, как на первый взгляд незначительные детали играют важную роль в организации процесса авиаперелетов.

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Автор:
Юлия Степанова
Общество Путешествия на самолете
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