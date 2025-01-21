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Все под контролем: петербуржцам разъяснили, почему обычный перевод не повлечет уголовной ответственности

21 января 2025 16:43
Мужчина, деньги
Все под контролем: петербуржцам разъяснили, почему обычный перевод не повлечет уголовной ответственности
globallookpress/ NGYNA

Пришлось даже выпускать разъясняющую публикацию.

В свете недавних обсуждений о возможных рисках при переводах денег незнакомым людям. ГУРБ Подмосковья дополнило информацию о том, что обычный денежный перевод на рынке может автоматически сделать вас соучастником финансирования терроризма доплнительной разъясняющей публикацией.

Мы часто совершаем переводы, не задумываясь о возможных последствиях. Оплата за товары на рынке, пожертвования на благотворительные сборы или переводы на счета малознакомых людей – все это стало частью нашей повседневной жизни. Однако, в редких случаях, эти переводы могут повлечь за собой серьезные риски, включая подозрение в финансировании незаконной деятельности.

Что говорит закон

Согласно статье 205.1 Уголовного кодекса РФ, финансирование терроризма включает сбор или предоставление средств с сознанием того, что они будут использованы для террористической деятельности. Это означает, что уголовная ответственность наступает только при наличии прямого умысла и доказательств причастности к противоправной деятельности.

Обычные бытовые переводы не являются преступлением, если нет оснований считать, что они направлены на финансирование терроризма.

Когда перевод может стать опасным

Опасными могут стать переводы:

  • На счета, связанные с лицами или организациями, находящимися под санкциями или подозреваемыми в финансировании экстремизма;
  • В рамках благотворительных сборов, организаторы которых не предоставляют прозрачных данных о целях сбора и о том, куда именно идут собранные средства;
  • С использованием криптовалют или других трудноотслеживаемых платежных систем, назначение которых неясно.

Даже небольшие суммы переводов могут вызвать подозрения. Поэтому важно быть бдительным и избегать сомнительных операций. Внимательно относитесь к тем, кому и куда вы переводите деньги.

Денежные переводы не являются криминальными по умолчанию. Ответственность за финансирование терроризма наступает только при наличии прямого умысла и доказательств причастности к преступной деятельности. Однако, необходимо быть внимательным и избегать сомнительных переводов. Используйте проверенные и легальные способы оплаты, оставайтесь бдительными, и ваши финансовые операции будут безопасными.

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Автор:
Юлия Степанова
Общество Мошенничество
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