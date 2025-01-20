Почему нельзя переводить деньги на неизвестные счета с телефона

В Петербурге предупреждают о рисках переводов денег по номеру телефона незнакомым людям. Такой, на первый взгляд, безобидный поступок, как оплата продуктов частному лицу или такси, может обернуться серьезными последствиями, включая обвинение в финансировании терроризма.

Специалисты подчеркивают, что многие горожане не задумываются, кому на самом деле отправляют средства. Например, при покупке на рынке или в транспорте продавец может попросить перевести деньги напрямую на его номер телефона. Однако за такие действия можно попасть под статью 205.1 УК РФ, которая предусматривает штрафы до нескольких миллионов рублей или даже пожизненное заключение.

Жителям Петербурга рекомендуют использовать только легальные способы оплаты товаров и услуг. Оплата через официальные терминалы или банковские приложения поможет избежать проблем с законом и защитить свои деньги от мошенников.

Будьте внимательны и бдительны: не стоит доверять незнакомым людям, даже если ситуация кажется обыденной. Это поможет сохранить вашу финансовую безопасность и спокойствие, пишет источник.

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