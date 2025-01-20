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20 января приказали переименовать Мариинский дворец: спустя 180 лет вспоминаем, в честь кого получил название

20 января 2025 15:44
Мариинский дворец
20 января приказали переименовать Мариинский дворец: спустя 180 лет вспоминаем, в честь кого получил название
Legion-media

История одного подарка, изменившего историю города на Неве.

Сегодня, 20 января, Мариинский дворец отмечает памятную дату. Ровно 180 лет назад, в 1845 году, указом Николая I великолепное здание у Синего моста в Санкт-Петербурге было названо Мариинским и передано великой княгине Марии Николаевне и её супругу, герцогу Максимилиану Лейхтенбергскому.

Этот дворец стал их свадебным подарком, подчеркивающим статус и значимость молодожёнов в императорской семье. Сегодня Мариинский дворец — выдающийся памятник архитектуры позднего классицизма, расположенный на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге, но единицы знают его историю.

Здание отличается элегантными пропорциями, утончённым декором и гармонично вписывается в окружающий ансамбль. Дворец, построенный выдающимся архитектором Андреем Штакеншнейдером, стал одним из самых ярких примеров позднего классицизма. Великолепный фасад, утончённый декор и расположение рядом с Синим мостом сделали его важной частью архитектурного ансамбля главной площади северной столицы.

Мариинский дворец стал символом царского подарка, несущего в себе историю любви к Марии Николаевне и величия, ведь брак великой княгини и герцога Лейхтенбергского был союзом не только семейным, но и политическим, укрепляющим связи между Россией и европейскими династиями.

Сегодня Мариинский дворец сохраняет свою историческую значимость, будучи местом заседаний Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Его стены помнят величие императорской эпохи и сохраняют атмосферу романтики и торжественности тех времён.

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Автор:
Игорь Мустафин
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