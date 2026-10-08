Итальянцы моют голову не так, как мы привыкли: парикмахер рассказал, какие их правила можно перенять

Эксперт объяснила, чем отличается итальянский подход к мытью головы

Многие завидуют шевелюрам итальянцев. Парикмахер, блогер обратила внимание на то, что итальянский подход к мытью головы отличается от привычного нам. Эксперт объяснила, что у них можно перенять.

Шампунь — для кожи головы, а не для волос

Шампунь — средство не столько для волос, сколько для кожи головы. Многие люди выдавливают шампунь в ладонь, наносят сверху на макушку, немного трут волосы и смывают. В результате макушка чистая, а височные зоны, линия роста волос и затылок промыты хуже.

Итальянская схема предлагает мысленно разделить голову на пять зон: линия роста волос, макушка, две боковые части и затылок. Шампунь сначала вспенивают в ладонях, а затем распределяют по этим участкам. Особенно это актуально для густых волос. После такого мытья кожа очищается лучше.

Двойное мытье: не обязательное правило

В итальянском методе советуют мыть голову дважды, особенно если используются средства для укладки. По замыслу, первое нанесение смывает загрязнения, второе — ухаживает за волосами. Но двойное мытье не для всех обязательно. Если волосы моются ежедневно и очищаются за один раз, второй заход не нужен. А если волосы не мыли несколько дней, наносили множество укладочных средств или сухого шампуня, тогда два нанесения могут оказаться полезны.

Массаж подушечками пальцев, а не ногтями

Промывая кожу головы, ее массируют подушечками пальцев, а не царапают ногтями. Интенсивно скоблить голову не нужно, иначе это может привести к раздражению. Движения должны быть мягкими. Обещания, что массаж «разбудит луковицы» и ускорит рост волос, безосновательны.

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