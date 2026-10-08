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Швеция несет в Петербург тучи: какая погода ждет нас сегодня и завтра

Опубликовано: 8 октября 2026 09:22
 Проверено редакцией
Швеция несет в Петербург тучи: какая погода ждет нас сегодня и завтра
Швеция несет в Петербург тучи: какая погода ждет нас сегодня и завтра
фото: Городовой.ру
Вместе с тучами циклон принес падение атмосферного давления.

На Санкт-Петербург надвигается новый циклон со стороны Швеции. Из-за него небо затянет плотными тучами, и солнце за ними полностью скроется. Но есть и хорошая новость: дождей сегодня можно не опасаться.

Октябрьское тепло пока с нами

На улице пока вполне комфортно. В самом Петербурге воздух прогреется до +12…+14 градусов. В Ленинградской области будет от +10 до +15. Ветер ожидается слабый, юго-восточный, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Давление падает: берегите голову

Вместе с тучами циклон принес падение атмосферного давления. Сегодня столбики барометров опустятся до 756 мм ртутного столба. Это ниже привычной нормы.

Метеочувствительные люди из-за таких скачков могут чувствовать сонливость или легкую головную боль. Врачи в такие дни советуют пить больше воды, не перегружать себя работой и по возможности прогуляться на свежем воздухе.

В пятницу достаем зонты

Сухая погода долго не продержится. Уже в пятницу в город придут дожди. Они будут идти временами в течение всего дня.

При этом холоднее не станет. Ночью термометры покажут +8…+10 градусов, а днем — всё те же приятные +12…+14. Главное — не забыть захватить из дома зонт или дождевик.

А как было раньше?

Текущая погода балует петербуржцев. По климатической норме 8 октября в городе должно быть всего около +7,5 градусов. Так что нынешние +14 — это настоящий подарок осени.

Для сравнения, вот несколько исторических фактов об этом дне:

  • Самый теплый день был в 1964 году. Тогда воздух прогрелся аж до +18,4 градусов.
  • Самый холодный зафиксировали в 1946 году. Термометры опустились до -2,1 градуса.
  • Самый сильный ливень прошел в 1910 году. На город вылилось 23 мм осадков — целое море воды!

В прошлом году минимум составил +5,4°, максимальная температура - +16,4°, осадков не было.

Ранее «Городовой» рассказывал, когда выпадет снег в Петербурге.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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