Первый снег в Петербурге уже в октябре? Синоптик рассказал, стоит ли доставать пуховики

На днях городские СМИ перепугали петербуржцев.

В интернете появились новости: уже 27 октября на Петербург обрушится первый мокрый снег. Синоптик Михаил Леус прояснил ситуацию, пишет Собака.ru.

Не спешите менять планы

Разговоры о снеге в конце октября — пока лишь гадание на кофейной гуще. Михаил Леус объяснил, что предсказать погоду на три недели вперед практически невозможно. С таким же успехом сейчас можно составить «точный» прогноз на Новый год.

По словам эксперта, как минимум до 20-х чисел октября никакого снега в городе не будет.

А когда снег выпадает обычно?

Если смотреть на статистику XXI века, первый снег в Петербурге действительно выпадает довольно рано — в среднем 18 октября. Но пугаться этого не стоит.

Обычно первые снежинки мгновенно тают, едва касаясь земли. Настоящий снежный покров, который останется лежать на улицах, формируется намного позже — ближе к концу ноября или даже в декабре.

Что с погодой прямо сейчас?

Зима пока откладывается. В Петербурге продолжается теплая и приятная осень.

В ближайшие дни температура воздуха в городе и области поднимается до +13…+16 градусов. Это выше климатической нормы.

Дождей в среду и четверг не обещают. Единственный минус — порывистый ветер, но от него легко укрыться в парках за чашкой горячего кофе.

Совет водителям: пора ли менять резину?

Слухи о скором снеге традиционно вызывают панику у автомобилистов. Но мастера автосервисов и автоинспекторы просят не спешить.

Переобувать машину нужно тогда, когда среднесуточная температура стабильно держится на отметке +5…+7 градусов и ниже. Если поставить зимние шины сейчас, они просто быстро сотрутся об сухой и относительно теплый асфальт.

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