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Как петербуржцам не стать жертвами QR-мошенников в подъездах

21 января 2025 12:01
Сканирование QR-кода
Как петербуржцам не стать жертвами QR-мошенников в подъездах
Legion-Media/ DPA

Вся суть в том, чтобы получить доступ к аккаунту в Telegram.

В Петербурге появились новые схемы мошенничества, связанные с объявлениями в подъездах. Мошенники развешивают листовки с QR-кодами, предлагая жильцам добавиться в «домовый чат». Однако, отсканировав код, вы рискуете потерять доступ к своему Telegram-аккаунту.

После сканирования QR-кода мессенджер может показать сообщение о подключении стороннего устройства. Если у вас включена двухфакторная аутентификация, Telegram запросит код из СМС или пароль. Как только вы введёте данные, злоумышленники получат доступ к вашему аккаунту, включая переписки и контакты.

Чтобы не стать жертвой этой схемы, петербуржцам советуют не переходить по QR-кодам с подобных объявлений. Лучше запросить ссылку на чат у соседей или старшего по дому.

Будьте внимательны и осторожны: любые подозрительные объявления в подъездах могут оказаться уловкой мошенников, стремящихся получить доступ к вашей личной информации, пишет источник.

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Автор:
Максакова Яна
Общество МошенничествоСанкт-Петербург
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