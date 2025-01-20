Минприроды обновило список животных, которых нельзя содержать дома

Куда девать уже имеющегося питомца, если он попал в список, не уточняется.

В Петербурге ужесточили правила содержания экзотических животных. Об этом говорит список, который Минприроды опубликовало 17 января на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ включает более 100 видов животных, в том числе змей, пауков, крупных хищников и даже птиц.

Каких животных запретили держать дома

Среди пауков под запретом оказались каракурты, тарантулы, черные вдовы и пауки-отшельники. Из змей в список вошли все виды кобр, тайпанов, мамб и крупные питоны, превышающие 4 метра. Также запрещено содержание песчаных эф и габонских гадюк.

Некоторые виды скорпионов, такие как черный толстовостый, индийский красный и африканский желтый, тоже запрещены. Также не получится завести ярких ядовитых лягушек, например, ужасного листолаза или ядовитую квакшу.

Список включает не только экзотических рептилий и насекомых, но и крупных млекопитающих. Запрещено содержание всех китообразных, включая дельфинов и кашалотов, а также таких хищников, как ягуары, пумы, гепарды, снежные барсы, росомахи и медоеды. Из крупных птиц в список вошли африканские страусы, фламинго и пеликаны, а также пингвины.

Почему введены ограничения

Запреты связаны с угрозой для владельцев и самого животного. Многие из включенных в список видов опасны для человека, а некоторые просто не могут выжить в домашних условиях.

Как наказывают за неправильное содержание животных

Нарушение новых правил может обернуться для владельца штрафом. Также штрафы предусмотрены за несоблюдение норм выгула домашних животных. Например, за выгул собак без поводка и намордника на детской или спортивной площадке владельцу грозит предупреждение или штраф от 1500 до 3000 рублей.

Эти меры направлены на улучшение условий жизни животных и повышение безопасности людей, сообщает источник.

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