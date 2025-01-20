Где охотнее всего отдыхают туристы из Петербурга

Санкт-Петербург — это город, который в любое время года может предложить уникальные культурные и исторические впечатления. Однако зима в Северной столице зачастую становится испытанием даже для самых стойких и патриотичных горожан. Поэтому если есть возможность поехать в отпуск — такой шанс не упускают.

Одни до сих пор ездят в Таиланд, ОАЭ, Египет или Турцию. Другие по привычке выбирают Сочи. Но все больше людей поглядывает на северо-запад. Причины две: близко и нет нужды выезжать из РФ, а значит расходы ниже и нет хлопот с визой. Куда именно едут порталу «Городовой» рассказал вице-президент альянса туристических агентств России Алексан Мкртчан: