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Где охотнее всего отдыхают туристы из Петербурга

20 января 2025 10:03
Девушка
Где охотнее всего отдыхают туристы из Петербурга
Городовой ру/ globallookpress/ Bulkin Sergey

Выбор объясняется двего двумя факторами.

Санкт-Петербург — это город, который в любое время года может предложить уникальные культурные и исторические впечатления. Однако зима в Северной столице зачастую становится испытанием даже для самых стойких и патриотичных горожан. Поэтому если есть возможность поехать в отпуск — такой шанс не упускают.

Одни до сих пор ездят в Таиланд, ОАЭ, Египет или Турцию. Другие по привычке выбирают Сочи. Но все больше людей поглядывает на северо-запад. Причины две: близко и нет нужды выезжать из РФ, а значит расходы ниже и нет хлопот с визой. Куда именно едут порталу «Городовой» рассказал вице-президент альянса туристических агентств России Алексан Мкртчан:

«Жители Петербурга для отдыха выбирают в первую очередь Карелию и на втором месте Мурманская область. Сейчас едут в Кировск кататься на горных лыжах, сноубордах. Естественно, Псков, Новгород, Старая Ладога — туда активно едут. Естественно, Москва. Это главные пять направлений. Причины? Удобно добираться, красиво и сервис на высоте».

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Автор:
Максакова Яна
Общество Туризм
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