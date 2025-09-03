Петербургские дожди: 11 оттенков серого и как их называют местные жители

Главная закономерность петербургского дождя, по мнению местных, — это его непредсказуемость и умение появляться вопреки прогнозам.

Строчку из песни «В Петербурге сегодня дожди» знают многие, равно как и шутку о том, что в городе на Неве «льёт с 1703 года».

Дождь — это не просто погодное явление для Петербурга; это его характерная черта, неотъемлемая часть атмосферы и, конечно, вечный повод для разговоров.

Поскольку дождь здесь частый гость, петербуржцы выработали целую классификацию его разновидностей, подмечая нюансы, которые могут быть неочевидны для приезжих.

Это не научная типология, а скорее народный, ироничный взгляд на своего вечного спутника.

Виды дождя «по-петербургски»

Дождь «как из ведра»: самый прямолинейный и мощный. Когда он начинается, кажется, что на город обрушилась вся Нева сразу. Это ливень, который промокает насквозь за считанные секунды. Дождь-«шпион»: коварный и личный. Он преследует только вас. Стоит выйти на улицу, как начинает накрапывать ровно над вашей головой, при этом в паре метров зонты еще не открыты. Уходите — и дождь «выключается». Дождь «три погоды»: настоящее петербургское комбо. Это когда одновременно идёт дождь, светит солнце (возможно, сквозь тучи, создавая радугу) и дует пронизывающий ветер. Погода меняется непредсказуемо быстро. Дождь «анбиливыбл»: этот вид знаком туристам. Он обрушивается на тех, кто думал, что шутки про питерские дожди — преувеличение. «Анбиливыбл» дождь может идти 6 дней из ваших 5 дней отпуска, демонстрируя всю свою неумолимость. Дождь «парадно-выходной»: особо подлый вид. Он начинает накрапывать ровно в тот момент, когда вы, нарядные, выходите из чистой и сухой парадной, направляясь по делам или на встречу. Зимний дождь: тот, который вызывает наибольшее уныние. В разгар зимы, когда все ждут снега и мороза, приходит оттепель с дождем, превращая улицы в слякотное, серое месиво и покрывая всё ледяной коркой. Дождь-«антизонт»: этот дождь приходит в комплекте с сильным ветром. Его цель — не просто намочить вас, а вывести из строя ваш зонт, вывернув его наизнанку или сломав спицы. Он словно хочет «увидеть вас лично», без всяких преград. Дождь «Это Питер, детка!»: своего рода посвящение для тех, кто решил переехать в город на Неве. Он встречает новичка, чтобы сразу дать понять: вот такая здесь погода, привыкай. Дождичек в четверг: этот вид, скорее, метафорический, связанный с народной приметой. К «дождичку в четверг» привязывают важные дела или события, веря, что они обязательно случатся. Сам дождь в этот день может быть любым, важна ассоциация. Дождь «Дональд Трамп»: ироничное название для дождя, который начинается совершенно внезапно, когда, казалось бы, ничто не предвещало осадков, и даже прогноз погоды обещал ясный день. Он появляется, когда в него никто не верит. Дождь-«котик»: самый желанный вид. Это дождь, которого все ждут (например, после долгой засухи или просто потому что соскучились по характерной атмосфере), а он никак не приходит.

Несмотря на все свои разновидности и порой капризный характер, петербургский дождь не заставляет жителей и гостей отказаться от знакомства с городом.

Он часть его ДНК, его уникального обаяния.

К тому же, всегда можно найти уютное кафе, укрыться в парадной или просто принять его как неотъемлемую часть петербургского опыта.