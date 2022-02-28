Сериал «Симпсоны»

Фанаты сериала нагнали хайпа на серию 1998 года.
Юная принцесса Бин, совестливый эльф Эльфо и озорной демон Люци возвращаются на Netflix в новом сезоне анимационного сериала «Разочарование» от Мэтта Грейнинга, известного по «Футураме» и «Симпсонам».
Принцесса Бин, эльф Эльфо и демон Люци возвращаются на Netflix в четвертом сезоне анимационного сериала «Разочарование» от Мэтта Грейнинга («Футурама», «Симпсоны»).
Телеканал Showtime опубликовал первый трейлер многосерийной научно-фантастической драмы «Человек, упавший на Землю», снятой по мотивам одноименного романа Уолтера Тевиса об инопланетянине, который прилетает на Землю в поисках живительной влаги для своей умирающей от засухи планеты. Книга уже обзавелась экранным воплощением в далеком 1976 году. Тогда, почти 50 лет назад, главную роль в фильме сыграл Дэвид Боуи. Главным актером десятисерийной экранизации станет британец Чиветель Эджиофор.
Создатели «Американской истории преступлений» порадовали нас первым полноценным трейлером третьего сезона сериала, получившего название «Импичмент». Ролик доступен на YouTube.
Уже 21 мая студия Marvel порадует зрителей первым сезоном «взрослого» мультипликационного сериала от под названием «M.O.D.O.K» с необычным суперзлодеем. В сети уже появился трейлер картины.
Обычный макияж — хорошая вещь, помогающая нам чувствовать себя более уверенными и привлекательными. Однако перфекционизм может «довести» некоторых людей до неузнаваемости и создать большие проблемы на работе. И голливудские звезды – не исключение. В погоне за красотой некоторые из них потеряли свою истинную привлекательность, но ведь когда-то благодаря ей они стали знаменитыми. Заключить контракт на съемки в новых фильмах для них сегодня стало настоящей проблемой. Их карьера потерпела серьезные неудачи после многочисленных бьюти-трансформаций.
Оказывается, Меган Маркл с мужем просто подражают нашим актерам
В Санкт-Петербурге появляется всё больше новых граффити. Наконец на улицах города запечатлели и Георгия Полтавченко. Правда, в необычной стилистике: художник изобразила градоначальника города на
Футбольный клуб "Зенит" и компания Twentieth Century Fox объявляют о начале сотрудничества в рамках глобальной кампании, приуроченной к 25-летию мультсериала "Симпсоны" и предстоящему чемпионату
Этой осенью Санкт-Петербург впервые увидит потрясающее шоу рок-легенды – группы «ZZ Top». Концерт пройдет 27 октября в СК «Юбилейный». В рамках европейского турне, 29
ВЕДЬМИНА ГОРА (Race to Witch Mountain) Студия: Walt Disney Pictures Дата выхода в прокат в России: 26 марта 2009 Дата выхода в прокат в США: 13 марта 2009 Жанр: приключения Режиссер: Энди