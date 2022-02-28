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Сериал «Симпсоны»

Шоу-бизнес
Мультсериал «Разочарование» Мэтта Грейнинга возвращается на Netflix 9 февраля
Юная принцесса Бин, совестливый эльф Эльфо и озорной демон Люци возвращаются на Netflix в новом сезоне анимационного сериала «Разочарование» от Мэтта Грейнинга, известного по «Футураме» и «Симпсонам».  
07 фев 2022 13:43
Шоу-бизнес
Showtime показал тизер новой экранизации «Человека, который упал на Землю»
Телеканал Showtime опубликовал первый трейлер многосерийной научно-фантастической драмы «Человек, упавший на Землю», снятой по мотивам одноименного романа Уолтера Тевиса об инопланетянине, который прилетает на Землю в поисках живительной влаги для своей умирающей от засухи планеты. Книга уже обзавелась экранным воплощением в далеком 1976 году. Тогда, почти 50 лет назад, главную роль в фильме сыграл Дэвид Боуи. Главным актером десятисерийной экранизации станет британец Чиветель Эджиофор.
17 янв 2022 14:59
Шоу-бизнес
Вышел тизер «Импичмента», третьего сезона «Американской истории преступлений»
Создатели «Американской истории преступлений» порадовали нас первым полноценным трейлером третьего сезона сериала, получившего название «Импичмент». Ролик доступен на YouTube.
16 авг 2021 20:39
Шоу-бизнес
Marvel выпустит «взрослый» мультипликационный сериал про злодея М.О.Д.О.К.а
Уже 21 мая студия Marvel порадует зрителей первым сезоном «взрослого» мультипликационного сериала от под названием «M.O.D.O.K» с необычным суперзлодеем. В сети уже появился трейлер картины.
01 мар 2021 14:38
Шоу-бизнес
До и после: 8 звезд, загубивших свою карьеру из-за увлечения пластикой
Обычный макияж — хорошая вещь, помогающая нам чувствовать себя более уверенными и привлекательными. Однако перфекционизм может «довести» некоторых людей до неузнаваемости и создать большие проблемы на работе. И голливудские звезды – не исключение. В погоне за красотой некоторые из них потеряли свою истинную привлекательность, но ведь когда-то благодаря ей они стали знаменитыми. Заключить контракт на съемки в новых фильмах для них сегодня стало настоящей проблемой. Их карьера потерпела серьезные неудачи после многочисленных бьюти-трансформаций.
22 янв 2020 14:33
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