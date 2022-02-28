Сериал «Симпсоны»

До и после: 8 звезд, загубивших свою карьеру из-за увлечения пластикой

Обычный макияж — хорошая вещь, помогающая нам чувствовать себя более уверенными и привлекательными. Однако перфекционизм может «довести» некоторых людей до неузнаваемости и создать большие проблемы на работе. И голливудские звезды – не исключение. В погоне за красотой некоторые из них потеряли свою истинную привлекательность, но ведь когда-то благодаря ей они стали знаменитыми. Заключить контракт на съемки в новых фильмах для них сегодня стало настоящей проблемой. Их карьера потерпела серьезные неудачи после многочисленных бьюти-трансформаций.