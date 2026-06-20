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Маршрут памяти среди вольеров: Ленинградский зоопарк приглашает на спецпрограмму в День памяти и скорби

Опубликовано: 20 июня 2026 13:03
 Проверено редакцией
Маршрут памяти среди вольеров: Ленинградский зоопарк приглашает на спецпрограмму в День памяти и скорби
Маршрут памяти среди вольеров: Ленинградский зоопарк приглашает на спецпрограмму в День памяти и скорби
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Посетители вспомнят, как выживал зоосад в годы войны.

22 июня — тяжелая дата. Ровно 85 лет назад началась Великая Отечественная война. Она принесла много горя, но также оставила нам истории о невероятном мужестве.

Одна из самых трогательных страниц того времени — жизнь Ленинградского зоосада.

Невероятный факт: зоопарк работал

Представьте: город в кольце, голод, постоянные обстрелы. Казалось бы, кому есть дело до животных? Но зоосад не закрылся. Его двери были открыты для людей почти всю войну.

Закрывали его только в самые страшные зимы, когда у жителей просто не было сил дойти до зверинца.

Подвиг ради Красавицы

Символом выживания стала бегемотиха по кличке Красавица. Это огромное животное очень страдало. В блокаду водопровод не работал, а кожа бегемота без воды сохнет и трескается до крови.

Ее спасительница, сотрудница зоосада Евдокия Даниловна Дашина, совершала ежедневный подвиг. Она возила на санках сорок ведер воды из Невы.

Воду грели, поливали ею Красавицу и втирали в ее кожу камфорное масло — по 40 кг мази в месяц! Бегемотиха выжила и дожила до 1951 года.

22 июня: программа в Зоопарке

В понедельник, в День памяти и скорби, Ленинградский зоопарк приглашает всех вспомнить тех героев — и людей, и зверей.

Что можно увидеть:

  • С 12:00 до 17:00 — выставка «Зоосад в годы блокады». Вы узнаете, как работали сотрудники под обстрелами.
  • С 12:00 — квест «Блокадные заметки». Можно пройти по специальному маршруту и узнать историю зоопарка изнутри.
  • С 12:00 до 16:00 — фотовыставка «Четвероногие герои».
  • В 13:00 — в лектории покажут фильм «Трезорка». Это история о собаке, которая спасала людей в блокадном городе. После показа можно будет пообщаться с режиссером Ильей Северовым.

Важно: участие в программе бесплатное. Нужно только купить обычный входной билет в зоопарк.

Приходите, чтобы почтить память тех, кто не сдался в самое темное время.

Ранее «Городовой» рассказывал, что на Камышовой построят огромный дом для животных, которых Петербург ждал десятилетиями.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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