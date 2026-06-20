Маршрут памяти среди вольеров: Ленинградский зоопарк приглашает на спецпрограмму в День памяти и скорби

22 июня — тяжелая дата. Ровно 85 лет назад началась Великая Отечественная война. Она принесла много горя, но также оставила нам истории о невероятном мужестве.
Одна из самых трогательных страниц того времени — жизнь Ленинградского зоосада.
Невероятный факт: зоопарк работал
Представьте: город в кольце, голод, постоянные обстрелы. Казалось бы, кому есть дело до животных? Но зоосад не закрылся. Его двери были открыты для людей почти всю войну.
Закрывали его только в самые страшные зимы, когда у жителей просто не было сил дойти до зверинца.
Подвиг ради Красавицы
Символом выживания стала бегемотиха по кличке Красавица. Это огромное животное очень страдало. В блокаду водопровод не работал, а кожа бегемота без воды сохнет и трескается до крови.
Ее спасительница, сотрудница зоосада Евдокия Даниловна Дашина, совершала ежедневный подвиг. Она возила на санках сорок ведер воды из Невы.
Воду грели, поливали ею Красавицу и втирали в ее кожу камфорное масло — по 40 кг мази в месяц! Бегемотиха выжила и дожила до 1951 года.
22 июня: программа в Зоопарке
В понедельник, в День памяти и скорби, Ленинградский зоопарк приглашает всех вспомнить тех героев — и людей, и зверей.
Что можно увидеть:
- С 12:00 до 17:00 — выставка «Зоосад в годы блокады». Вы узнаете, как работали сотрудники под обстрелами.
- С 12:00 — квест «Блокадные заметки». Можно пройти по специальному маршруту и узнать историю зоопарка изнутри.
- С 12:00 до 16:00 — фотовыставка «Четвероногие герои».
- В 13:00 — в лектории покажут фильм «Трезорка». Это история о собаке, которая спасала людей в блокадном городе. После показа можно будет пообщаться с режиссером Ильей Северовым.
Важно: участие в программе бесплатное. Нужно только купить обычный входной билет в зоопарк.
Приходите, чтобы почтить память тех, кто не сдался в самое темное время.
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