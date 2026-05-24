Слоны из Лаоса не поместились, а метро «Зоопарк» уже в планах: каким будет новый дом для зверей в Петербурге

Зоопарку не хватает места для животных.

Ленинградский зоопарк в самом центре города — место легендарное, но очень тесное. Разговоры о том, что животным нужно больше места, ходят десятилетиями.

На днях вице-губернатор Борис Пиотровский в эфире телеканала "Санкт-Петербург" подтвердил: проект нового дома для зверей снова в работе.

Когда построят и как назовут метро

Планирование — дело долгое. Городские власти внесли строительство в стратегию развития до 2035 года. Это значит, что в ближайшие 10 лет проект должен стать реальностью.

Более того, к новому зоопарку планируют подвести метро. Станция так и будет называться — «Зоопарк». Сейчас город занимается проработкой всех деталей.

Проект масштабный, поэтому чиновники не спешат называть финальную дату, чтобы не давать пустых обещаний.

Кто за это отвечает

Идею активно продвигает «строительный» вице-губернатор Николай Линченко. По словам Пиотровского, его коллега буквально горит этой стройкой и обещает довести дело до конца.

Губернатор Александр Беглов тоже инициативу одобрил. Теперь главная задача — найти деньги. Проект дорогой, поэтому власти будут искать источники финансирования.

Почему старого зоопарка мало?

Наш нынешний зоопарк — один из самых маленьких в мире для такого крупного города. Его площадь — всего около 7 гектаров. Для сравнения: Московский зоопарк почти в три раза больше.

Из-за нехватки места Петербург теряет редких животных. В прошлом году Лаос был готов подарить нам слонов. Но их просто негде содержать.

Чтобы слону было комфортно, нужны огромные вольеры, которых на Петроградке построить невозможно. В новом зоопарке места хватит всем: и слонам, и жирафам, и бегемотам.

Музей и память о блокаде

Старый зоопарк на Петроградской стороне никуда не денется. Он останется важной точкой на карте города. Там планируют создать полноценный музей.

Главная тема — подвиг сотрудников в годы войны. Все знают историю про бегемотицу Красавицу. Несмотря на голод и обстрелы, её спасли: каждый день возили воду из Невы и смазывали кожу жиром, чтобы та не трескалась.

Петербургу нужен современный зоопарк, где животные будут жить в вольерах, а не в клетках. И, кажется, лед наконец-то тронулся.

