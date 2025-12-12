«Вафля» на асфальте: почему Петербург игнорирует московский тренд

Современные дороги городов мира всё чаще украшает яркая жёлтая сетка — так называемая «вафельная» разметка.

Эта инновация, появившаяся в России в 2020 году, призвана решать комплексные задачи: повышать безопасность на перекрёстках, снижать количество аварий и, что немаловажно, дисциплинировать водителей.

Москва активно внедряет этот тренд, планируя нанести «вафлю» ещё на десятки перекрёстков в 2025 году.

Однако Петербург, казалось бы, по-прежнему находится в раздумьях, и с 2019 года никаких громких заявлений о расширении использования этого ноу-хау не звучало. Ирина Рыкова, эксперт Ассоциации транспортных инженеров объяснила почему.

Остановка на «вафле» — штраф? Разбираем назначение разметки

Жёлтая сетка, известная в народе как «вафля», обозначает участок перекрёстка, выезд на который запрещён, если впереди по пути следования образовался затор, способный вызвать остановку и тем самым создать препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении.

Проще говоря, это зона, где нельзя останавливаться.

«Такая разметка наносится на перекрёстки для решения нескольких задач», — поясняет Ирина Рыкова.

«Во-первых, борьба с заторами. Она очерчивает зону перекрестка и предостерегает водителей от выезда на пространство перекрестка на последних секундах светофора. Таким образом, водители не блокируют перекресток для поперечного потока».

Вторая задача — это повышение дисциплины водителей.

«Разметка визуально напоминает о запрете остановки в зоне пересечения дорог, повышает культуру движения».

И, наконец, третья — снижение аварийности.

«Уменьшается риск «слепых» выездов и ДТП, а также наглядно демонстрируется зона конфликта потоков».

Москва и «вафля»: опыт применения и преимущества

Эксперт отмечает, что «вафельная» разметка нашла широкое применение в Москве, в частности, в рамках «Московского стандарта выделенных полос».

Она часто используется для обозначения зон конфликтного пересечения потоков индивидуального и общественного транспорта.

Это касается выездов из прилегающих территорий на выделенную полосу, организации правого поворота через дополнительную полосу, а также обеспечения сложных манёвров общественного транспорта, таких как повороты налево или развороты.

Ирина Рыкова подчёркивает, что эффективность применения «вафельной» разметки на перекрёстках, склонных к образованию заторов, напрямую зависит от наличия камер фотовидеофиксации.

Принцип неотвратимости наказания — ключевой фактор, гарантирующий соблюдение правил.

Нормативы и мировой опыт: как устроена «вафля»?

В России применение «вафельной» разметки регулируется несколькими нормативными документами. Пункт 13.2 ПДД РФ чётко запрещает выезд на обозначенный такой разметкой перекрёсток при наличии затора.

ГОСТ Р 52289-2019 конкретизирует правила её нанесения, указывая, что она применяется для перекрёстков или их участков, но не совместно с некоторыми видами других разметок.

ГОСТ Р 51256-2018 устанавливает технические требования к дорожной разметке в целом.

«Подобную разметку часто применяют в Лондоне (для обозначения участков перекрестков), Гонконге (практически на каждом крупном перекрестке), Барселоне (для обозначения зоны проезда общественного транспорта через перекресток по выделенной полосе) и других городах», — добавляет Ирина Рыкова.

Однако, по её словам, «прямых данных о снижении ДТП и росте пропускной способности именно благодаря вафельной разметке в зарубежных источниках не найдено».

Петербургский эксперимент: ожидания и реальность

В 2019 году Комитет по транспорту Санкт-Петербурга предпринял попытку внедрения «вафельной» разметки с целью повышения пропускной способности улиц.

Несмотря на громкие заявления и возложенные ожидания по снижению аварийности в проблемных зонах, каких-либо существенных цифр, демонстрирующих эффективность этого решения, за прошедшие годы опубликовано не было.

К 2025 году количество таких перекрёстков в городе остаётся минимальным — всего три: Богатырский – Коломяжский, Светлановский – Орбели, Полюстровский – Пискаревский.

Более того, к началу 2025 года яркая жёлтая разметка на этих участках заметно потускнела и износилась, а новых проектов по её расширению не появилось.

Инициатива депутатов городского парламента по нанесению «вафельниц» во дворах, призванная запретить парковку перед контейнерными площадками и пожарными гидрантами, также не получила дальнейшего развития.

Власти города, ссылаясь на опыт других регионов, в частности Москвы, утверждают, что «вафли» работают эффективно только в паре с комплексами фотовидеофиксации.

«Принцип неотвратимости наказания», — подчеркивают они, — «а стопроцентно зафиксировать нарушение могут только камеры».

Альтернативные решения для оптимизации движения

Несмотря на потенциал «вафельной» разметки, существуют и другие методы повышения пропускной способности перекрёстков, которые могут быть рассмотрены. Эксперт выделяет пять ключевых направлений.

Первое — запрет левых поворотов. Этот подход устраняет опасные конфликтные точки, возникающие при пересечении траекторий. Левый поворот, зачастую осуществляемый «на просачивание», является одним из наиболее рискованных манёвров.

Второе — обеспечение приоритета общественного транспорта. Для этого предлагается не прерывать выделенные полосы, а организовывать так называемые «шлюзы» — приоритетный проезд для автобусов и троллейбусов с использованием светофоров типа Т.5 (бело-лунный, «трамвайный»).

Третье — включение отдельной фазы для общественного транспорта при подъезде к перекрёстку. Эта практика пока тестируется в России и показывает неоднозначные результаты.

Четвёртое — организация адаптивного светофорного регулирования. Ирина Рыкова отмечает, что этот метод особенно эффективен на «обособленных» перекрёстках, удалённых от крупных транспортных узлов, а также там, где наблюдается неравномерное распределение транспортных потоков в течение дня.

Пятое — увеличение количества фаз в цикле светофора. Это позволяет чаще включать разрешающие сигналы для общественного транспорта (через «шлюз» или в общем потоке), что, в свою очередь, снижает задержки на перекрёстках.

В заключение, эксперт подчеркивает, что «вафельная» разметка — это действенный, но не единственный инструмент.

«Максимальный эффект достигается в комбинации с камерами и современными подходами к управлению трафиком», — резюмирует Ирина Рыкова.