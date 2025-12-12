«Вафля» на асфальте: почему Петербург игнорирует московский тренд

Современные дороги городов мира всё чаще украшает яркая жёлтая сетка — так называемая «вафельная» разметка.
Эта инновация, появившаяся в России в 2020 году, призвана решать комплексные задачи: повышать безопасность на перекрёстках, снижать количество аварий и, что немаловажно, дисциплинировать водителей.
Москва активно внедряет этот тренд, планируя нанести «вафлю» ещё на десятки перекрёстков в 2025 году.
Однако Петербург, казалось бы, по-прежнему находится в раздумьях, и с 2019 года никаких громких заявлений о расширении использования этого ноу-хау не звучало. Ирина Рыкова, эксперт Ассоциации транспортных инженеров объяснила почему.
Остановка на «вафле» — штраф? Разбираем назначение разметки
Жёлтая сетка, известная в народе как «вафля», обозначает участок перекрёстка, выезд на который запрещён, если впереди по пути следования образовался затор, способный вызвать остановку и тем самым создать препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении.
Проще говоря, это зона, где нельзя останавливаться.
«Такая разметка наносится на перекрёстки для решения нескольких задач», — поясняет Ирина Рыкова.
«Во-первых, борьба с заторами. Она очерчивает зону перекрестка и предостерегает водителей от выезда на пространство перекрестка на последних секундах светофора. Таким образом, водители не блокируют перекресток для поперечного потока».
Вторая задача — это повышение дисциплины водителей.
«Разметка визуально напоминает о запрете остановки в зоне пересечения дорог, повышает культуру движения».
И, наконец, третья — снижение аварийности.
«Уменьшается риск «слепых» выездов и ДТП, а также наглядно демонстрируется зона конфликта потоков».
Москва и «вафля»: опыт применения и преимущества
Эксперт отмечает, что «вафельная» разметка нашла широкое применение в Москве, в частности, в рамках «Московского стандарта выделенных полос».
Она часто используется для обозначения зон конфликтного пересечения потоков индивидуального и общественного транспорта.
Это касается выездов из прилегающих территорий на выделенную полосу, организации правого поворота через дополнительную полосу, а также обеспечения сложных манёвров общественного транспорта, таких как повороты налево или развороты.
Ирина Рыкова подчёркивает, что эффективность применения «вафельной» разметки на перекрёстках, склонных к образованию заторов, напрямую зависит от наличия камер фотовидеофиксации.
Принцип неотвратимости наказания — ключевой фактор, гарантирующий соблюдение правил.
Нормативы и мировой опыт: как устроена «вафля»?
В России применение «вафельной» разметки регулируется несколькими нормативными документами. Пункт 13.2 ПДД РФ чётко запрещает выезд на обозначенный такой разметкой перекрёсток при наличии затора.
ГОСТ Р 52289-2019 конкретизирует правила её нанесения, указывая, что она применяется для перекрёстков или их участков, но не совместно с некоторыми видами других разметок.
ГОСТ Р 51256-2018 устанавливает технические требования к дорожной разметке в целом.
«Подобную разметку часто применяют в Лондоне (для обозначения участков перекрестков), Гонконге (практически на каждом крупном перекрестке), Барселоне (для обозначения зоны проезда общественного транспорта через перекресток по выделенной полосе) и других городах», — добавляет Ирина Рыкова.
Однако, по её словам, «прямых данных о снижении ДТП и росте пропускной способности именно благодаря вафельной разметке в зарубежных источниках не найдено».
Петербургский эксперимент: ожидания и реальность
В 2019 году Комитет по транспорту Санкт-Петербурга предпринял попытку внедрения «вафельной» разметки с целью повышения пропускной способности улиц.
Несмотря на громкие заявления и возложенные ожидания по снижению аварийности в проблемных зонах, каких-либо существенных цифр, демонстрирующих эффективность этого решения, за прошедшие годы опубликовано не было.
К 2025 году количество таких перекрёстков в городе остаётся минимальным — всего три: Богатырский – Коломяжский, Светлановский – Орбели, Полюстровский – Пискаревский.
Более того, к началу 2025 года яркая жёлтая разметка на этих участках заметно потускнела и износилась, а новых проектов по её расширению не появилось.
Инициатива депутатов городского парламента по нанесению «вафельниц» во дворах, призванная запретить парковку перед контейнерными площадками и пожарными гидрантами, также не получила дальнейшего развития.
Власти города, ссылаясь на опыт других регионов, в частности Москвы, утверждают, что «вафли» работают эффективно только в паре с комплексами фотовидеофиксации.
«Принцип неотвратимости наказания», — подчеркивают они, — «а стопроцентно зафиксировать нарушение могут только камеры».
Альтернативные решения для оптимизации движения
Несмотря на потенциал «вафельной» разметки, существуют и другие методы повышения пропускной способности перекрёстков, которые могут быть рассмотрены. Эксперт выделяет пять ключевых направлений.
Первое — запрет левых поворотов. Этот подход устраняет опасные конфликтные точки, возникающие при пересечении траекторий. Левый поворот, зачастую осуществляемый «на просачивание», является одним из наиболее рискованных манёвров.
Второе — обеспечение приоритета общественного транспорта. Для этого предлагается не прерывать выделенные полосы, а организовывать так называемые «шлюзы» — приоритетный проезд для автобусов и троллейбусов с использованием светофоров типа Т.5 (бело-лунный, «трамвайный»).
Третье — включение отдельной фазы для общественного транспорта при подъезде к перекрёстку. Эта практика пока тестируется в России и показывает неоднозначные результаты.
Четвёртое — организация адаптивного светофорного регулирования. Ирина Рыкова отмечает, что этот метод особенно эффективен на «обособленных» перекрёстках, удалённых от крупных транспортных узлов, а также там, где наблюдается неравномерное распределение транспортных потоков в течение дня.
Пятое — увеличение количества фаз в цикле светофора. Это позволяет чаще включать разрешающие сигналы для общественного транспорта (через «шлюз» или в общем потоке), что, в свою очередь, снижает задержки на перекрёстках.
В заключение, эксперт подчеркивает, что «вафельная» разметка — это действенный, но не единственный инструмент.
«Максимальный эффект достигается в комбинации с камерами и современными подходами к управлению трафиком», — резюмирует Ирина Рыкова.
«В городах, где транспортный спрос давно победил транспортное предложение, надо заниматься обеспечением приоритета общественного транспорта не только на перегонах, но и на перекрестках. Тогда можно будет вести речь о надежности и стабильности транспортной системы как таковой».