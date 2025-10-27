Городовой / Общество / «24 часа под гнетом»: как засолить форель, чтобы она растопила сердце
«24 часа под гнетом»: как засолить форель, чтобы она растопила сердце

Опубликовано: 27 октября 2025 09:30
форель
«24 часа под гнетом»: как засолить форель, чтобы она растопила сердце
globallookpress/Victor Lisitsyn

Магия засолки для новогоднего стола.

Приближение Нового года неизбежно связано с подготовкой праздничного стола, и одним из ключевых блюд, способных украсить любой банкет, является красная рыба.

Специально для портала «Городовой» шеф-повар Денис Перевоз поделился авторским рецептом засолки форели, который обещает превратить обычную рыбу в настоящий кулинарный шедевр.

Ингредиенты для праздничного настроения:

  • Филе форели: 1 кг
  • Соль: 2 ст. ложки
  • Сахар: 1 ст. ложка
  • Цедра 1 апельсина
  • Свежий укроп: 1 пучок
  • Коньяк: 2 ст. ложки

Процесс превращения: От филе до деликатеса

Процесс приготовления начинается с подготовки «маринада».

Соль, сахар и цедра апельсина тщательно смешиваются. Затем филе форели слегка сбрызгивается коньяком, что придаст ему особую пикантность и аромат.

После этого филе обильно обсыпается подготовленной солевой смесью и густо покрывается свежим укропом.

Денис Перевоз
Денис Перевоз Шеф-повар
«Плотно заверните в пленку, уберите под гнет в холодильник на 24 часа», — говорит Перевоз.

Именно выдержка под гнетом в течение суток в холодильнике позволяет всем вкусам и ароматам равномерно пропитать рыбу, сделав ее нежной и сочной.

Идеальная подача: Гармония вкусов

После 24 часов «отдыха» в холодильнике, форель необходимо очистить от специй и укропа, а затем аккуратно промокнуть.

«Перед подачей очистите от специй, промокните и нарежьте», — инструктирует шеф-повар.

Нарезка должна быть тонкой, чтобы подчеркнуть нежную текстуру рыбы.

Рекомендации по подаче от Дениса Перевоза заслуживают особого внимания. Он предлагает подавать форель с блинами или тостами из бородинского хлеба, дополняя их сливочным сыром или творожным кремом с зеленью.

Идеальными компаньонами к этому деликатесу станут ломтики огурца и авокадо. А завершить гастрономическое впечатление помогут игристое вино или «ледяная водка» — в зависимости от предпочтений.

«Рекомендую подавать с блинами или тостами из бородинского хлеба. Сливочным сыром или творожным кремом с зеленью. Ломтиками огурца и авокадо. Игристым вином или ледяной водкой», — резюмирует шеф-повар.

Этот рецепт, сочетающий простоту приготовления с изысканными вкусовыми нюансами, обещает стать настоящим украшением новогоднего стола.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
