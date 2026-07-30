Поколение на взводе: почему 30-летние петербуржцы стали самыми беспокойными жителями страны

Больше всего тревожников оказалось среди миллениалов.

Лето в Петербурге — время коротких ночей и долгих прогулок. Казалось бы, живи и радуйся. Но свежие цифры от ВЦИОМ говорят об обратном: наш город вместе с Москвой возглавил «рейтинг тревожности».

Пока в деревнях люди сохраняют олимпийское спокойствие, жители мегаполисов продолжают накручивать себя, пишут "Ведомости".

Мы — в лидерах по стрессу

Статистика — штука упрямая. В среднем по России тревожных людей стало чуть меньше (23%). Но в Петербурге и Москве цифра зашкаливает — 30%.

Каждый третий прохожий на Невском проспекте прямо сейчас ощущает тревогу или упадок сил.

Почему так? Эксперты говорят прямо: виноват бешеный ритм и вечная конкуренция. В Петербурге мы всегда куда-то бежим, боимся что-то упустить и слишком остро реагируем на новости.

В селах жизнь проще: там люди ориентируются на соседей и телевизор, а не на пугающие заголовки в смартфоне.

Поколение «на взводе»: миллениалы страдают чаще всех

Если вам от 24 до 42 лет, скорее всего, вы узнаете себя. Именно это поколение (миллениалы) сейчас «тащит» на себе экономику, детей и ипотеки. Среди них уровень тревоги самый высокий — свыше 30%.

Это люди, которые привыкли все контролировать. Но мир сейчас меняется так быстро, что контроль ускользает. Добавьте к этому петербургский перфекционизм, и получите идеальный рецепт для стресса.

Информационная ловушка: меньше знаешь — крепче спишь

Интересный факт: те, кто смотрит телевизор, спокойнее тех, кто «живет» в интернете. Среди любителей ТВ тревожных всего 15%.

А вот среди активных пользователей соцсетей и Telegram-каналов — уже 32%.

В Петербурге интернет-зависимость выше, чем в среднем по стране. Мы постоянно «думскроллим» (листаем плохие новости).

Каждое сообщение об обстрелах или росте цен бьет по нервам жителей мегаполиса моментально.

Дополнительный факт: Психологи отмечают, что петербуржцы стали чаще жаловаться на «цифровую усталость». Люди пытаются уйти в «цифровой детокс», но новости всё равно догоняют.

Помогает ли лето?

Эксперты ВЦИОМ считают, что июльское солнце и поездки на залив — это не панацея, но хорошая подпитка. Сезон отпусков немного сбил градус напряжения.

В апреле в Петербурге тревожных было еще больше (35%), так что сейчас мы немного выдохнули.

Что в итоге? Общество постепенно привыкает к жизни в условиях неопределенности. Мы стали более индивидуалистичными — каждый пытается обустроить свой маленький мир.

И хотя доверие между людьми в больших городах сейчас в дефиците, петербуржцы держатся за счет привычки выживать в любой непонятной ситуации.

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