Ручеек, водопад и глыба льда: как найти Маргариткин водопад в Ленобласти

Посёлок Сиверский, расположенный в Ленинградской области, довольно необычен.
Раньше там был военный аэродром, построенный ещё в 1930-е годы. Свою активную роль аэродром играл во времена Великой Отечественной войны и в послевоенные годы.
Но сегодня это место привлекает любителей необычных водопадов.
Маргариткин водопад: природное чудо
Сиверский интересен не только своей военной историей. Здесь находится живописный Маргариткин водопад.
Он небольшой, всего около 3-4 метров в высоту и особенно он впечатляет весной, в период половодья, как и все подобные водопады, пишет сайт Гатчина. Однако можно отправиться туда и поздней осенью.
По словам туристов, зимой он обрастает льдом и превращается в красивую замороженную глыбу.
Вода в нём очень чистая, почти прозрачная. Во время весеннего напора вода падает так мощно, что даже пробила себе каньон в девонских песках возрастом около 450 миллионов лет.
Легенда и название водопада
Говорят, история названия водопада связана с одной местной красавицей по имени Рита, которая горько плакала из-за погибшего на фронте возлюбленного.
Легенда гласит, что её слёзы и создали этот водопад. Есть и более простая версия: водопад назван по имени первооткрывательницы, пишет moya-planeta.ru.
Если прогуляться выше по ручью, можно найти ещё один, меньший водопад и каскад из небольших порогов. Однако идти туда лучше в резиновых сапогах.
Как добраться до водопада
До Маргариткиного водопада легко добраться. Если вы на машине, то припарковаться можно в поселке и дойти до водопада пешком.
Придётся перейти железнодорожные пути, что требует внимания из-за движения поездов.
Если приехали на электричке, то от станции Сиверская пешком около полутора километров в сторону Петербурга вдоль железной дороги.