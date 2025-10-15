Ручеек, водопад и глыба льда: как найти Маргариткин водопад в Ленобласти

Этот природный уголок Сиверского — место, где история встречается с красотой и легендами, и стоит его посетить хотя бы ради атмосферного отдыха на природе рядом с Санкт-Петербургом.

Посёлок Сиверский, расположенный в Ленинградской области, довольно необычен.

Раньше там был военный аэродром, построенный ещё в 1930-е годы. Свою активную роль аэродром играл во времена Великой Отечественной войны и в послевоенные годы.

Но сегодня это место привлекает любителей необычных водопадов.

Маргариткин водопад: природное чудо

Сиверский интересен не только своей военной историей. Здесь находится живописный Маргариткин водопад.

Он небольшой, всего около 3-4 метров в высоту и особенно он впечатляет весной, в период половодья, как и все подобные водопады, пишет сайт Гатчина. Однако можно отправиться туда и поздней осенью.

По словам туристов, зимой он обрастает льдом и превращается в красивую замороженную глыбу.

Вода в нём очень чистая, почти прозрачная. Во время весеннего напора вода падает так мощно, что даже пробила себе каньон в девонских песках возрастом около 450 миллионов лет.

Легенда и название водопада

Говорят, история названия водопада связана с одной местной красавицей по имени Рита, которая горько плакала из-за погибшего на фронте возлюбленного.

Легенда гласит, что её слёзы и создали этот водопад. Есть и более простая версия: водопад назван по имени первооткрывательницы, пишет moya-planeta.ru.

Если прогуляться выше по ручью, можно найти ещё один, меньший водопад и каскад из небольших порогов. Однако идти туда лучше в резиновых сапогах.

Как добраться до водопада

До Маргариткиного водопада легко добраться. Если вы на машине, то припарковаться можно в поселке и дойти до водопада пешком.

Придётся перейти железнодорожные пути, что требует внимания из-за движения поездов.

Если приехали на электричке, то от станции Сиверская пешком около полутора километров в сторону Петербурга вдоль железной дороги.